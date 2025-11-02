A Laracha impulsa una amplia programación para celebrar el 25N

La andaina contra la violencia de género en A Laracha el pasado año Archivo

El Concello de A Laracha dio a conocer la amplia programación con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las actividades, que se desarrollarán a lo largo de todo el mes, combinan propuestas educativas, culturales y participativas dirigidas a distintos públicos para promover valores de respeto, convivencia y cuidado mutuo.

La primera actividad tendrá lugar el próximo martes, con una charla sobre agresiones sexuales y violencia sexual, dirigida al alumnado de 1º de Bachillerato del IES Agra de Leborís. La sesión, impartida por la especialista en género y políticas de igualdad M.ª Angélica Mercado Torres, pretende fomentar el buen trato en las primeras relaciones, desmontar estereotipos asociados a la pornografía y promover una educación afectivo-sexual basada en el respeto.

Entre el 24 y el 28 de noviembre, el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria de los tres centros educativos del municipio —Otero Pedrayo, Caión y Alfredo Brañas— participará en el taller 'Escape Room: O enigma da igualdade’, una experiencia interactiva que transforma el aula en una aventura cooperativa para aprender sobre igualdad, trabajo en equipo y pensamiento crítico.

Durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollará en el instituto un programa de prevención de las violencias machistas destinado al alumnado de ESO. Las sesiones abordarán temas como la igualdad, el consentimiento, los mitos del amor romántico y los recursos de apoyo frente a la violencia de género mediante dinámicas participativas y formatos adaptados a la juventud. El apartado cultural incluye dos representaciones teatrales en la Casa da Cultura.

El viernes 21 de noviembre, a las 21 horas, dentro del ciclo Venres Teatrais, se representará ‘Feminísimas’, una obra que aborda la igualdad de género y los estereotipos sociales desde una mirada crítica y con humor.

El propio día 25, a las 19 horas, la actriz Atenea García presentará ‘Vicio hubo siempre’, un espectáculo de narración oral basado en historias reales de mujeres mayores que hablan sobre el deseo, la sexualidad y la libertad femenina, acompañado de música y memoria.

Como acto simbólico y participativo, el sábado 29 de noviembre se celebrará la V Andaina ‘A Laracha unida frente a las violencias machistas’, con salida desde la plaza Les Sables d’Olonne. La actividad, abierta a todos los vecinos, incluirá la lectura de un manifiesto elaborado y leído por el Espacio de Participación de la Infancia y la Adolescencia (EPIA) en rechazo a la violencia de género y en apoyo a las víctimas.