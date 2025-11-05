A Laracha aprueba 357 becas municipales para la escolarización por 75.000 euros

Limpieza de la playa de Caión Archivo

El Concello de A Laracha adjudicó este miércoles las ayudas municipales a la escolarización correspondientes a la convocatoria de 2025. La lista de beneficiarios está disponible para consulta en la web municipal, donde también puede descargarse el documento necesario para justificar la subvención. El plazo para realizar este trámite finaliza el 30 de noviembre.

La convocatoria alcanza los 75.000 euros, destinados a apoyar económicamente a un total de 357 estudiantes y sus familias. La distribución de las cuantías se adapta al nivel educativo del alumnado. Reciben 165 euros un total de 59 estudiantes de educación infantil; 150 euros corresponden a 168 escolares de primaria, secundaria obligatoria y programas de garantía social; 225 euros se destinan a 60 estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior; 350 euros se asignan a 35 alumnos con necesidades educativas especiales; y 400 euros corresponden también a 35 universitarios, incluyendo grados medios, superiores y máster.

Estas ayudas municipales son compatibles con cualquier otra beca ofrecida por otras administraciones o instituciones. El objetivo de la convocatoria es contribuir a reducir el gasto asociado al inicio del curso escolar, teniendo en cuenta que las familias deben afrontar la adquisición de material, equipamiento y otros recursos necesarios.

En la sesión, el gobierno municipal también autorizó la participación del Concello en varios programas de subvenciones impulsados por la Diputación de A Coruña, orientados a la promoción del empleo mediante la contratación de personal en servicios municipales. Entre las propuestas figura la creación de una cuadrilla de obras y servicios durante cinco meses, la incorporación de trabajadores para la limpieza de playas en Caión durante tres meses y la concurrencia a las ayudas destinadas a financiar el gasto de personal en oficinas de turismo durante 2026.

Formación para adultos

Por otro lado, fuentes municipales informaron este miércoles que el Concello y el Ministerio de Educación, renovaron el convenio que permitirá el funcionamiento de la Aula Mentor durante los próximos cuatro años, con posibilidad de renovación por un período similar. Esta iniciativa, en marcha en el municipio desde 2021, está dirigida a personas adultas interesadas en formación en línea no regulada, con un sistema flexible y tutoría personalizada.

El programa pone a disposición un catálogo de más de doscientos cursos diseñados para ampliar competencias personales y profesionales. Todo el proceso formativo se desarrolla de forma telemática, con libertad horaria para el alumnado. Para facilitar este acceso, el Concello mantiene habilitada un aula en el Edificio Administrativo de A Laracha, equipada con los medios informáticos necesarios y con una administradora que presta acompañamiento durante la matriculación y el desarrollo de los cursos.

Las personas interesadas pueden solicitar información o utilizar el espacio presencialmente en la propia sede administrativa, telefónicamente o a través de los canales digitales habilitados por Aula Mentor larachesa.