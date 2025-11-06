A Laracha abre el plazo para que los comercios locales se sumen a la campaña de Navidad

El Concello de A Laracha ha abierto el plazo de adhesión al programa ‘Agasalla comercio local, ten premio’, iniciativa dirigida a incentivar las compras en establecimientos y servicios del municipio durante el periodo navideño. La campaña alcanza su tercera edición y dispone este año de un presupuesto municipal de 15.000 euros destinados íntegramente a tarjetas tipo ‘rasca y gana'.

Tras la publicación de las bases en el Boletín Oficial da Provincia, los negocios interesados en participar deben formalizar su inscripción en la web municipal (alaracha.gal) antes del 18 de noviembre. La medida busca reforzar la actividad del tejido económico local durante estas semanas, especialmente en el período previo a las fiestas. El Concello repartirá 15.000 tarjetas entre los establecimientos adheridos. Cada comercio será responsable de distribuirlas entre su clientela a razón de una tarjeta por cada diez euros de compra a partir del 5 de diciembre.

De ese total, 1.500 tarjetas incluirán un premio directo de 10 euros para utilizar en cualquiera de los negocios participantes, siempre en compras mínimas de 20 euros efectuadas entre el 5 de diciembre y el 5 de enero. Los vales no son acumulables y no podrán canjearse por dinero. Asimismo, no podrán emplearse para adquirir bebidas alcohólicas, tabaco o productos derivados, medicamentos sujetos a prescripción médica ni juegos de azar.

La iniciativa contempla también la posibilidad de que los comercios aporten obsequios propios para premiar directamente a quienes reciban una tarjeta agraciada con estos regalos añadidos. Las tarjetas sin premio directo pasarán a una segunda fase, en la que sus titulares podrán depositarlas en las urnas habilitadas por el Concello en las bibliotecas municipales de A Laracha, Paiosaco y Caión. De este modo entrarán en el sorteo de tres recompensas: una experiencia cultural en Madrid con entradas para el musical ‘El Rey León’, una estancia de dos noches para dos personas con acceso a spa en el Augusta Eco Wellness Resort de Sanxenxo y una comida o cena para dos personas.

El Concello impulsa esta edición con el objetivo de fomentar la compra de proximidad, reforzar la relación entre establecimientos y clientela mediante el retorno de los vales al propio comercio adherido, y apoyar a las economías familiares durante la campaña navideña.