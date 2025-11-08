Tres personas heridas en un accidente en Soandres

Ambulancia del 061 Archivo

Un accidente con tres coches implicados ha dejado tres personas heridas en A Laracha. El siniestro se produjo pasadas las 13:15 horas de este sábado en el kilómetro 1 de la DP-1913, en Soandres, e implicó a tres vehículos, uno de los cuales cayó por un desnivel de unos dos metros y acabó en un regato situado cerca de la vía, según informó el 112.

Pese a lo aparatoso del accidente, todas las personas abandonaron los vehículos por sus propios medios. Tres de ellas estaban heridas y fueron atendidas por el personal sanitario. En este operativo intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de A Laracha y los servicios de mantenimiento de la carretera.