Laracha

Tres personas heridas en un accidente en Soandres

Tres vehículos se vieron implicados en la colisión

Redacción
08/11/2025 19:44
Ambulancia del 061
Archivo

Un accidente con tres coches implicados ha dejado tres personas heridas en A Laracha. El siniestro se produjo pasadas las 13:15 horas de este sábado en el kilómetro 1 de la DP-1913, en Soandres, e implicó a tres vehículos, uno de los cuales cayó por un desnivel de unos dos metros y acabó en un regato situado cerca de la vía, según informó el 112. 

Pese a lo aparatoso del accidente, todas las personas abandonaron los vehículos por sus propios medios. Tres de ellas estaban heridas y fueron atendidas por el personal sanitario. En este operativo intervinieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico, los voluntarios de Protección Civil de A Laracha y los servicios de mantenimiento de la carretera.

