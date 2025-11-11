El Programa Integrado de Empleo de A Laracha finaliza con gran éxito

Entrega de diplomas del Programa Integrado de Empleo de A Laracha Mar Casal

El Programa Intregado de Empleo (PIE), impulsado por el Concello de A Laracha y la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, se clausuró este martes con un notable éxito, ya que más de 70 de las personas participantes accedieron a un puesto de trabajo. De ellas, 53 consiguieron una inserción laboral estable.

Además otras 47 personas mejoraron su formación profesional, ampliando sus competencias y empleabilidad. Un balance que supera ampliamente el objetivo inicial de inserción fijado en un 40 por ciento. La clausura del programa se celebró en la Casa de la Cultura larachesa, en un acto presidido por el alcalde, José Manuel López Varela, la concelleira de Empleo, Rocío López, la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, y el director territorial de Empleo, Juan José Couce Prego.

Durante el evento, se entregaron los diplomas acreditativos de asistencia y aprovechamiento de la formación. El programa contó con la financiación de la Xunta, que aportó 220.000 euros, una ayuda que el alcalde agradeció públicamente.

Las formaciones impartidas incluyeron cursos de acompañante de transporte escolar, gestión y control de compras y stock de almacén, actividades básicas de logística, conducción de carretilla elevadora, cuidadora de comedor escolar, manipulador de alimentos, atención al cliente, teleasistencia, administración y gestión, así como aplicaciones informáticas de gestión, con el manejo de hojas de cálculo y bases de datos.

Múltiples formaciones

En lo que respecta a las prácticas no laborales, 19 participantes realizaron estadías formativas en empresas colaboradoras aplicando los conocimientos adquiridos y consolidando su experiencia profesional.

Además, el equipo técnico del programa, comentan desde la Xunta, difundió más de 400 ofertas de trabajo adecuado al perfil y disponibilidad de las personas inscritas, reforzando así el vinculo entre el PIE y las necesidades reales del mercado laboral. Actualmente, ya está en marcha una nueva edición del programa correspondiente al período 2025-2026.