A Laracha pide una subvención para reforzar sus servicios sociales

El regidor larachés, José Manuel López EC

La junta del gobierno local de A Laracha acordó, en sesión ordinaria celebrada el miércoles, concurrir a la convocatoria de subvenciones de la Diputación de A Coruña para el Programa de subvenciones a concellos para o financiamiento dos servicios sociais comunitarios municipais durante o ano 2026.

El Concello pide financiación para mantener el equipo municipal encargado de la atención comunitaria, formado por dos auxiliares administrativas, una educadora familiar y un técnico de servicios sociales.

El importe solicitado para gastos de personal y para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), en modalidad de libre concurrencia, asciende a 185.000 euros.

De ellos, 105.000 euros se destinarán al SAF básico, con el que se prevé ofrecer 7.500 horas de de atención a los vecinos, principalmente personas mayores, dependientes o con necesidades especiales.

La planificación de estas horas se realiza en función de la demanda y de la capacidad del personal, para asegurar una asistencia de calidad.

El gobierno local también aprobó licencias urbanísticas para la construcción de dos viviendas unifamiliares en las parroquias de Lestón y Golmar, dentro de la planificación urbanística del municipio.