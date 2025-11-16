Grelos y alubias, principales protagonistas de la feria de Paiosaco pasada por agua

La feria de Paiosaco estuvo pasada por agua MN

Los grelos y las alubias, básicos del cocido en esta época del año, se convirtieron este domingo en los grandes protagonistas de la feria de Paiosaco, en una jornada marcada por la lluvia persistente que dejó una imagen inusual en el histórico recinto.

La presencia de los coletazos de la borrasca Claudia condicionó tanto la afluencia como el ánimo de madrugar, y buena parte de los productores dudó entre desplegar el toldo o mantener la mercancía en la furgoneta a la espera de que escampara.

Aun así, los puestos de huerta de proximidad ofrecieron una notable variedad de producto fresco, entre los que destacaron los manojos de nabizas y grelos –entre 2 y 3 euros– y las alubias, con varias gamas entre 7 y 12 euros, uno de los artículos de mayor demanda para las cocinas de invierno. El mercado mostró una amplia presencia de verduras de temporada.

La berza gallega, los xenos de repollo y las acelgas se ofrecían a 1 euro; el brécol, a 3 euros; los repollos, entre 1 y 3 euros, y la coliflor, entre 3 y 4 euros. También abundaban otros productos de temporada, como las castañas de la zona, a 3 y 4 euros, y las nueces, entre 5 y 6 euros el kilo. La oferta de patata fue menor de lo habitual, ya que el tiempo desanimó a los cosecheros a descargar toda la producción. La blanca osciló entre 0,80 y 1,70 euros el kilo, mientras que las variedades de piel roja se situaron en 2,50, igual que las finas y violetas.

En fruta y verduras, los puestos vendieron tomates entre 3 y 6,5 euros, pimiento morrón a 2,5 y 3, kiwi a 4 euros y manzanas reineta, golden y tabardilla entre 1 y 3.

Las queserías artesanas ofrecieron piezas entre 5 y 12 euros, además de queso al corte a 10 euros el kilo. La miel mantuvo precios de entre 9 y 12 euros, y los huevos de corral cotizaron a 5 e incluso 6 euros la docena. También fue un día de reposición para la huerta: la planta de repollo, berza y coles se vendió en lotes de medio ciento desde 6 euros.

Cee

La feria de Cee, en el área de O Recheo, también sufrió las consecuencias de la inestabilidad atmosférica. La lluvia de primera hora redujo la presencia ambulante a menos de 50 puestos, centrados en textil, calzado, deportes, bisutería y alimentación. A medida que avanzaba la mañana, la meteorología permitió cierta recuperación: tras los chubascos iniciales se abrió un intervalo de calma, con algún rayo de sol, que animó el movimiento en la zona.

En Cee tuvo especial relevancia la actividad comercial estática, con establecimientos abiertos en el entorno de la feria. La hostelería, muy presente en el área urbana, funcionó además como punto de resguardo ante los cambios del tiempo, generando un flujo constante entre terrazas y puestos. Este tejido comercial, unido a la presencia de visitantes de diferentes puntos de la comarca.

Baio

En Baio la situación fue aún más afectada por la lluvia. La plaza Jorge Mira, que acoge habitualmente un destacado movimiento ferial, registró este domingo una participación casi nula. Solo las pulpeiras mantuvieron su actividad, ofreciendo tanto servicio gastronómico como refugio frente a las precipitaciones, lo que convirtió sus carpas en el punto más concurrido del espacio.

A diferencia del recinto ambulante, el comercio local de Baio mantuvo la actividad durante toda la mañana. La hostelería presentó buena afluencia y las pulpeiras ambulantes mantuvieron el ritmo de servicio. Además, las empresas de automoción continuaron atendiendo consultas, pedidos y encargos, aprovechando la apertura dominical para mostrar a los clientes las opciones disponibles como adelanto de la nueva edición de Feirauto.