A Laracha invierte, con ayuda de Agader, 135.000 euros en la vía que comunica Lorteiro y Goeche

Las obras de mejora del vial ya están en marcha Cedida

Las obras de mejora de la carretera que comunica los núcleos del Lorteiro y Goexe, pertenecientes a la parroquia larachesa de Montemaior, ya están en fase de ejecución, según anuncian desde el Concello de A Laracha.

La amplia actuación afecta a una longitud aproximada de 1.650 metros, en los que se va a ampliar la plataforma de la calzada, renovar la superficie de rodadura de los vehículos con una capa de aglomerado asfáltico, optimizar la red de recogida de pluviales y mejorar la señalización para aumentar la seguridad vial.

La carretera en cuestión da servicio a más de treinta parcelas agrícolas que son gestionadas por varias explotaciones, por lo que mejorar la vía, además de favorecer las comunicaciones entre los citados núcleos de población, también facilitará la actividad agroganadera y el tránsito de la maquinaria y de los vehículos agrícolas de dichas explotaciones.

El proyecto supone una inversión que ronda los 135.000 euros, de los cuales la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) aportará más de 88.000 euros dado que la actuación está incluida en el Plan Camiña Rural 2025-2026 de la Xunta.

La parte restante es financiada por el Concello de A Laracha con fondos propios municipales,