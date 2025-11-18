Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

José Blanco Silva, natural de Mazaricos y residente en Caión, nuevo centenario

Recibió la visita del alcalde y una placa conmemorativa

Redacción
18/11/2025 22:59
100 aniversario José Blanco Silva
100 aniversario José Blanco Silva
Cedida

 José Blanco Silva, conocido como ‘Duro da Insua’, celebró el pasado domingo su 100 cumpleaños, rodeado del afecto de su familia en la vivienda en la que reside en Goxán, en la parroquia larachesa de Caión. Natural del lugar da Insua, en el municipio de Mazaricos, José Blanco lleva seis años viviendo en Goxán junto a su hijo Manolo y su nuera Dolores. Tiene otro hijo, Antonio, que reside en Palma de Mallorca, y es abuelo de dos nietos. En su larga vida se dedicó a la labranza y al cuidado de su familia. Estuvo casado durante sesenta años, pero su mujer falleció poco antes de la pandemia del covid. 

Con motivo de su ingreso en el club de los centenarios, recibió la visita del alcalde larachés, José Manuel López, y de los concejales Alberto Blanco y Rocío López, que le entregaron una placa conmemorativa en nombre de la corporación municipal. 

El Concello larachés cuenta actualmente con trece personas que superan el siglo de vida, cinco de las cuales cumplieron los cien años en este 2025. José es el tercer hombre más veterano del municipio larachés. 

