Obradoiros contra la violencia de género en A Laracha

Una de las dinámicas de los obradoiros | CEDIDA

El Concello de A Laracha comenzó a desarrollar en el IES Agra de Leborís el programa de obradoiros de prevención de las violencias machistas, una iniciativa incluida en las actividades municipales en torno al Día Contra la Violencia de Género del próximo 25 de noviembre.

Estas actividades, que se prolongarán hasta Navidad, están coordinadas por el Centro de Información ás Mulleres (CIM) y la técnica municipal de igualdad. El programa va dirigido a todo el alumnado de la ESO y tiene como objetivo ofrecer herramientas prácticas que ayuden a comprender, identificar y prevenir las distintas formas de violencia machista, que se pueden dar tanto en el ámbito personal como en el digital.

La metodología se basa en dinámicas participativas y lúdicas que ayuden a los escolares a desmontar estereotipos y reflexionar de manera crítica sobre las relaciones afectivas y de convivencia.

Durante estas sesiones se tratan cuestiones como el consentimiento, la comunicación respetuosa, los mitos del amor romántico, detección de señales de control y la importancia de una educación sexo-afectiva basada en el respeto y la igualdad. Además, se facilita una información clara sobre los recursos municipales y educativos a los que poder acudir. Estas actividades son fundamentales para construir entornos más igualitarios y seguros.

El Concello también organiza otras iniciativas en torno al día contra la violencia, como charlas, obradoiros y la V Andaina A Laracha fronte ás violencias machistas para sensibilizar a toda la población.