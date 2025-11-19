La Xunta de Goberno larachesa adjudica a López Cao la mejora de una carretera en Soandres

La Xunta de Gobierno se reunió ayer

La Xunta de Gobierno de A Laracha adjudicó a Construcciones López Cao S.L. la ejecución del proyecto de mejora viaria en la parroquia de Soandres, tras valorar las propuestas de las siete licitadoras. La intervención afectará a varios tramos de la carretera municipal que comunica los núcleos de Encián, As Senras y O Priorato, proporcionando acceso al monasterio de San Pedro.

Los trabajos incluirán la mejora de la superficie de rodadura, limpieza de cunetas e instalación de una barrera de protección en una de las márgenes para aumentar la seguridad ante el desnivel entre la calzada y las parcelas colindantes.

La actuación concluirá con la señalización horizontal y vertical para una mejor visualización de los conductores y supondrá una inversión de 58.000 euros.

Asimismo, la Xunta de Gobierno Local autorizó la participación del Ayuntamiento en el programa de subvenciones de la Diputación de A Coruña para financiar la contratación de personal técnico en museos y centros de interpretación durante 2026.

El Ayuntamiento planea incorporar durante nueve meses un técnico especializado para la atención del Centro de Interpretación de los Muíños de Agua de la Costa da Morte de Golmar.