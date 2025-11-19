Terminadas las obras del acceso al parque empresarial de Laracha

Las labores de pintura | cedida EC

El parque empresarial de A Laracha ya cuenta con un pavimento renovado en su acceso principal, que conecta el área industrial tanto con la carretera AC-552 como con la autopista AG-55. Las obras han concluido con los trabajos de pintado, con una inversión de 145.000 euros cofinanciada por el Concello y por la Consellería de Economía e Industria, dentro de la convocatoria de ayudas encaminadas a la rehabilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales.

El proyecto afectó a una distancia lineal de aproximadamente 800 metros de carretera, distribuidos en cuatro puntos de actuación diferenciados: uno entre las glorietas de la AC-552 y la del acceso principal al parque empresarial; otro en el sector que discurre frente al vivero de empresas; y los dos últimos corresponden a la propia rotonda adyacente y al tramo de vía en dirección a Leyendo, frente a la siderurgia.

Las obras consistieron en el fresado del firme deteriorado, para su posterior renovación con aglomerado asfáltico en caliente, ya que soportaba continuamente la circulación hacia la zona industrial de vehículos de alto tonelaje y maquinaria pesada. Además, se mejoró la red de recogida de pluviales y se reforzó la señalización, lo que contribuye a una mayor seguridad vial en el acceso.

Con la finalización de este proyecto, el acceso al parque empresarial de Laracha es más cómodo y seguro para el tránsito rodado, mejorando tanto la circulación de vehículos industrial como la accesibilidad al área empresarial.