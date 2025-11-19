Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

Terminadas las obras del acceso al parque empresarial de Laracha

Se renovó el pavimento, se reforzó la señalización y se mejoró la seguridad vial del acceso principal

Redacción
19/11/2025 22:26
Las labores de pintura | cedida
Las labores de pintura | cedida
EC

El parque empresarial de A Laracha ya cuenta con un pavimento renovado en su acceso principal, que conecta el área industrial tanto con la carretera AC-552 como con la autopista AG-55. Las obras han concluido con los trabajos de pintado, con una inversión de 145.000 euros cofinanciada por el Concello y por la Consellería de Economía e Industria, dentro de la convocatoria de ayudas encaminadas a la rehabilitación y mejora de infraestructuras en los parques empresariales. 

El proyecto afectó a una distancia lineal de aproximadamente 800 metros de carretera, distribuidos en cuatro puntos de actuación diferenciados: uno entre las glorietas de la AC-552 y la del acceso principal al parque empresarial; otro en el sector que discurre frente al vivero de empresas; y los dos últimos corresponden a la propia rotonda adyacente y al tramo de vía en dirección a Leyendo, frente a la siderurgia. 

Las obras consistieron en el fresado del firme deteriorado, para su posterior renovación con aglomerado asfáltico en caliente, ya que soportaba continuamente la circulación hacia la zona industrial de vehículos de alto tonelaje y maquinaria pesada. Además, se mejoró la red de recogida de pluviales y se reforzó la señalización, lo que contribuye a una mayor seguridad vial en el acceso. 

Con la finalización de este proyecto, el acceso al parque empresarial de Laracha es más cómodo y seguro para el tránsito rodado, mejorando tanto la circulación de vehículos industrial como la accesibilidad al área empresarial. 

Te puede interesar

La llave que permite a los adheridos a la campaña depositar sus residuos en el colector marrón

Carballo lleva a cabo nuevas acciones para sensibilizar sobre el reciclaje de residuos orgánicos
Redacción
Miguel Vales, Daniel Pérez y Luis Lamas examinando el estado de las obras entre el tramo entre Pereiro Vello y Outón

El Concello de Carballo completa el plan anual de pavimentación de vías estructurales
Redacción
Óscar Ínsua (segundo dch.) en una reunión mantenida con representantes de las mariscadoras de Camariñas

El BNG reclama a la Xunta un plan de viabilidad para las mariscadoras de Camariñas
Redacción
Asistentes al evento celebrado en la localidad lusa de Viana do Castelo

La CMAT refuerza la cooperación atlántica en Viana do Castelo con una nueva mesa interpretativa
Redacción