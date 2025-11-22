La Diputación licita el proyecto del nuevo mirador del área recreativa de Gabenlle

Área recreativa de Gabenlle EC

La Diputación ha licitado el proyecto para la creación de un mirador en el área recreativa de Gabenlle (A Laracha). Se trata de una actuación propuesta por el Concello para su inclusión en el Plan de Sustentabilidade Turística en Destino ‘Os fogóns do Anllóns’, que impulsa el ente provincial.

El proyecto ha sido redactado por la Fundación Juana de Vega por solicitud municipal y cuenta con un presupuesto de 20.000 euros. Será financiado con los fondos del Next Generation EU, según el convenio entre la Axencia de Turismo de Galicia y la Diputación. El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 3 de diciembre.

El objetivo es construir un mirador que contribuya a reforzar el valor ambiental, paisajístico y educativo del entorno de Gabenlle. Se pretende así poner en valor el área recreativa y facilitar su contemplación mediante un punto de observación integrando en este espacio natural junto al río Anllóns.

El proyecto apuesta por crear un mirador que combine el disfrute del paisaje con la educación ambiental, el arte en la naturaleza y la mejora de la biodiversidad según criterios estrictos de respeto e integración con el entorno. El diseño se basa en el uso de materiales naturales del propio lugar, especialmente troncos de pino procedentes de una entresaca forestal planificada para favorecer la transición hacia un bosque mixto y de ribera. La actuación contempla la plantación de especies autóctonas con el objetivo de diversificar el ecosistema y reforzar su valor ecológico.

La propuesta incluye la creación de caminos y pavimentos elaborados con toradas de madera; zonas de estancia y elementos de juego natural; una bancada orientada al río; hoteles de insectos integrados en estructuras de troncos, algunos de ellos intervenidos cromáticamente para atraer polinizadores; sistema de señalización interpretativa, también en madera, con información divulgada sobre los servicios ecosistémicos y los valores naturales del área.

Por otro lado, la zona en la que se creará el mirador es una antigua plantación forestal de pino, actualmente en desuso y con numerosos ejemplares en mal estado. La intervención permitirá su recuperación ambiental aplicando criterios de economía circular mediante la reutilización de la madera resultado de la entresaca.

'Os fogóns do Anllóns' tiene como objetivo situar a los municipios del entorno fluvial del río como destinos de referencia en turismo de naturaleza y gastronómico.