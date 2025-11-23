Rueda anima a sus alcaldes a estar a la altura de lo que demandan los vecinos

A la reunión celebrada en A Laracha asistieron 42 alcaldes y alcaldesas del PP Íñigo Rolán

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, mantuvo un encuentro con los alcaldes y alcaldesas populares de la provincia de A Coruña en el que les animó a devolver con “feitos e compromisos cumplidos” la confianza que los vecinos depositaron en cada uno de ellos y ellas.

La reunión se celebró en el restaurante A Taberna de A Laracha, sirvió para empezar a calentar motores de cara a las elecciones municipales de 2027 y en la misma también estuvo presente el presidente de los populares coruñeses, Diego Calvo.

Rueda alentó a los representantes del PP para que sigan trabajando para hacer valer la importancia que tiene para la ciudadanía la unidad, la gestión y la estabilidad, “que constitúen o selo de identidades dos nosos gobernos.

Al respecto el presidente de los populares gallegos añadió: “A xente identifícanos, desde o concello máis pequeño ata as administracións máis altas, como un partido que sabe xestionar e que presta atención aos problemas do día a día”.

Estas señas de identidad, ahondó, son de especial importancia “nun momento no que outros pretenden facer crer á cidadanía que o día a día e a resolución dos problemas son o de menos”.

Por ello, animó a los 42 representantes municipales presentes en el acto a continuar en este línea de trabajo con la mirada puesta en los comicios municipales de 2027.

Alfonso Rueda puso asimismo en valor la “unidade” que caracteriza al partido y que lo diferencia “cada vez máis dun PSOE que xa está desfeito” y de un BNG “cuxo nerviosismo é cada vez máis evidente ante a súa crise de liderado de as tensións internas entre os que queren alboroto constante e os que se queren facer pasar por moderados”.

Frente a todo ello, siguió diciendo, “nós temos que seguir onde estamos, aportando calma á xente, facendo ben as cousas, e gobernando unidos”.

El líder de los populares gallegos concluyó animando a los regidores a “estar á altura” de lo que sus vecinos demandan de sus representantes y a devolver con “feitos e compromisos cumpridos” la confianza que depositaron en ellos.

También auguró que en la cita con las urnas de 2027 la provincia coruñesa renovará su peso dentro del Partido Popular de Galicia, a la vez que exhortó a los presentes a “seguir remando xuntos no beneficio colectivo de todos os galegos e galegas”.

Calvo: “Debemos escoitar ben para acertar”

Diego Calvo, por su parte, destacó que cada decisión de alcaldes y alcaldesas tiene un impacto directo en la vida de los vecinos, “de aí a importancia de escoitar ben para estar máis preto de acertar no que necesita a xente”.

El presidente de los populares coruñeses agradeció a los regidores la proximidad, sensibilidad y compromiso con el que trabajan para mejorar sus respectivos territorios.