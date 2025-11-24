Mi cuenta

Laracha

Mejoras en plazas y carreteras rurales larachesas con fondos del Plan Único provincial

El Concello destinará más de 260.000 euros a mejorar plazas y carreteras rurales en varios núcleos

Redacción
24/11/2025 21:17
Obras en carreteras de A Laracha

 La Comisión Informativa de Asuntos Xerais del Pleno de A Laracha se reunió para fijar los temas del pleno ordinario de noviembre, que se celebrará el jueves. 

Lo más destacado fue la propuesta de la alcaldía sobre la participación de A Laracha en la segunda fase del Plan Único de Concellos. Al municipio le corresponde una asignación de 262.321,90 euros, que se destinará a la mejora de la red viaria en carreteras rurales y plazas públicas.

Está prevista la intervención en el pavimento de la céntrica plaza Les Sables d’Olonne, un espacio que se utiliza tanto para el aparcamiento de vehículos como para la celebración de gran parte de los eventos festivos de la capital municipal. 

En Caión, se llevará a cabo la mejora del firme en la plaza Punta das Ondas, situada por la parte posterior de la cetaria y donde existen una decena de casetas de marineros. 

Las mejoras de las redes viarias también incluyen actuaciones en los núcleos de Cancelo do Medio (Cabovilaño), Erboredo de Abaixo y Barbacán (Coiro), así como en la vía de Soutullo, que comunica O Igrexario con la carretera de A Xesta, pasando por As Cardosas. 

