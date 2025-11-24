Unicef otorga el título de Ciudad Amiga de la Infancia al municipio de A Laracha

Representantes da Laracha no XIII Foro Unicef Parlamento Galicia EC

A Laracha recibe por primera vez el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de Unicef. Este nombramiento supone un gran hito en el camino emprendido para poner a la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas municipales. Este año, solo dos concellos gallegos recibieron esta distinción, lo que refuerza el valor y el impacto del trabajo desarrollado en el territorio costero.

El reconocimiento avala el modelo de gestión llevado a cabo en el concello larachés, referente en la participación infantil y en la defensa de los derechos de la infancia a través de actuaciones continuadas y estructuradas. La consecución de este distintivo certifica que A Laracha avanzó de manera firme en la aplicación del Plan Local de Infancia y Adolescencia (Plia), la hoja de ruta que guía la estrategia municipal en estas materias.

Durante los últimos años, el Plia se consolidó como un instrumento clave para impulsar políticas públicas que tengan en cuenta las necesidades reales de los más pequeños.

Un ejemplo destacado es el Espacio de Participación Infantil y Adolescente (Epia), que continúa en crecimiento y desarrollando iniciativas relevantes. Destacan su presencia la semana pasada en el XIII Foro de Unicef, celebrado en el Parlamento de Galicia, y en el IV Encontro Galego de Participación Infantil y Adolescente.

El próximo martes 2 de diciembre, a las 11:30, se celebrará el segundo Pleno Infantil Municipal. El acto público de entrega del distintivo a las nuevas entidades locales tendrá lugar el 9 de diciembre en Madrid, en un evento organizado por Unicef.