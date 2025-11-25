El alcalde, José Manuel López, y el edil de Obras, Pablo Cambón, supervisaron ayer las actuaciones Cedida

Los trabajos de ampliación del punto limpio de A Laracha entran en su recta final con la colocación de los nuevos contenedores metálicos necesarios para la correcta recepción, separación, selección y almacenamiento de los diferentes tipo de residuos.

El proyecto ha supuesto una inversión de 250.000 euros, cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia.

Las actuaciones acometidas consistieron en la ampliación de las instalaciones mediante el acondicionamiento e integración de una zona de la parcela adquirida por la ente local para dicho fin.

Disponer de mayor espacio permitió mejorar los accesos a la infraestructura y abrir la posibilidad de ofrecer nuevos servicios, además de propiciar un ámbito más cómodo, ordenado y eficiente en beneficio del personal que atiende el punto limpio y también de sus usuarios.

El alcalde, José Manuel López Varela; el concejal de Obras Públicas, Pablo Cambón; y el director de la obra visitaron ayer las instalaciones para supervisar la última fase de las intervenciones, que arrancaron en agosto del pasado año con la urbanización de la parcela.

Desde el Concello destacan la importancia de este proyecto para reforzar el servicio que se presta a la ciudadanía y favorecer la gestión responsable del material que allí se deposita, dos objetivos fundamentales para seguir haciendo de la Laracha un municipio más sostenible.

El punto limpio es una instalación esencial para la protección del entorno y el correcto reciclaje de los residuos que no pueden depositarse en los colectores convencionales.

Está abierto al público los lunes de 15:00 a 20:00 horas, los miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 y los sábados, de 9:00 a 14:00 horas.