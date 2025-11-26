Mi cuenta

Laracha

A Laracha se consolida como un municipio seguro

La tasa de criminalidad se sitúa en más de diez puntos por debajo de la media gallega

Redacción
26/11/2025 20:07
Xunta Local de Seguridade en A Laracha
Xunta Local de Seguridade en A Laracha
Mar Casal
A Laracha se consolida como un municipio seguro, con una tasa de criminalidad más de diez puntos por debajo de la media provincial y autonómica. Así se constató este miércoles durante la Xunta Local de Seguridade, que también destacó el impacto positivo del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos. 

La Xunta Local de Seguridade se llevó a cabo en el vivero de empresas de la localidad, copresidida por el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, y el alcalde larachés, José Manuel López. En la misma participaron representantes de la Policía Local, Guardia Civil, Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Información ás Mulleres (CIM), además de personal de la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. 

La reunión sirvió para analizar la situación de la seguridad en el municipio larachés, constatando que la tasa de criminalidad es de 23,96 delitos por cada mil habitantes. Son más de diez puntos por debajo de las medias de la provincia y de Galicia, que es la tercera comunidad más segura de España. Destaca, además, el ligero descenso de los delitos tradicionales y el incremento de los digitales

 “A Laracha é hoxe un concello seguro, cunha evolución moi positiva nos indicadores de criminalidade. Estes datos non son froito da casualidade, senón do traballo constante das Forzas e Corpos de Seguridade e da colaboración institucional, que está a dar resultados moi sólidos na prevención e resolución de delitos”, afirmó Julio Abalde.

 Asimismo, la Xunta Local de Seguridade analizó el desarrollo del Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Se trata de un programa del Ministerio de Interior dirigido a reforzar la protección de la comunidad escolar. En el caso de A Laracha, es la Guardia Civil quien se encarga de llevar a cabo esta iniciativa en los centros educativos. Durante el pasado curso 2024-2025 participaron cuatro centros educativos y sus respectivas asociaciones de padres y madres, con un total de 554 acciones formativas e informativas a las que asistieron 405 personas, entre alumnado, profesorado y padres. 

Los temas abordados fueron sobre TIC y ciberseguridad, mediación en conflictos en el ámbito escolar, acoso y ciberacoso. También se trataron las adiciones, como apuestas, videojuegos, drogas y alcohol, así como la violencia de género. 

El subdelegado, Julio Abalde, destacó que “o Plan Director é unha ferramenta esencial para axudar á mocidade a identificar riscos e adoptar condutas seguras tanto dentro como fóra dos centros escolares”. 

Otro de los puntos tratados fue el balance de las actuaciones en materia de violencia de género El Concello larachés está adherido desde hace años al sistema VioGén, una herramienta fundamental para el seguimiento y protección de las victimas, que gestiona la Secretaría de Estado de Seguridad.  A Laracha recibió este año un total de 17.581,47 euros de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, destinados a llevar a cabo diversas acciones de prevención, sensibilización y mejora de la atención a las víctimas. 

