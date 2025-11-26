Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

El BNG larachés defiende la implantación de minipuntos limpios

La propuesta nacionalista será abordada en el pleno ordinario que se celebra este jueves

Redacción
26/11/2025 23:03
El pleno se celebra en el Viveiro de Empresas del polígono larachés a partir de las 13.30 horas
EC
El BNG de A Laracha va a llevar al pleno ordinario de este jueves una moción en la que defiende la necesidad de apostar por la implantación de minipuntos limpios en los tres principales núcleos urbanos del municipio, A Laracha, Paiosaco y Caión. 

Después de que en el pleno anterior se aprobase la subida de la tasa de recogida de basura, los nacionalistas entienden que lo que procede es que las administraciones apuesten decididamente por cambiar el “modelo obsoleto” de gestión de residuos ofreciendo nuevas alternativas a la ciudadanía.

 “Para isto existen, os chamados minipuntos limpos que permitirían optimizar o servizo do punto limpo municipal sen necesidade de achegarse as instalación de Vilaño nin chamar ó punto limpo móvil, destinado a voluminosos. O mesmo tempo faríase unha labor de concienciación e informativa sobre a necesidade de dar a estes residuos domésticos un tratamento axeitado”, añaden. 

El Bloque larachés llevará a la sesión plenaria (13.30 horas) otra moción en la que reivindica el 25N y defiende la necesidad de incrementar los recursos públicos para hacer frente a la violencia machista. 

Entre sus propuestas figura la demanda a la Xunta de un plan específico contra la violencia de género.

