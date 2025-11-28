Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha destinará los 262.000 euros del Plan Adicional 4/2025 a mejorar plazas y vías

El acuerdo se adoptó por unanimidad de los tres grupos que conforman la corporación municipal

Redacción
28/11/2025 23:17
El pleno comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género
Cedida
La corporación municipal de A Laracha dio luz verde en el pleno celebrado el pasado jueves a la propuesta del grupo de gobierno sobre el Plan Adicional 4/2025 de la Diputación de A Coruña. 

Al Ayuntamiento le corresponde por este programa una asignación de 262.321 euros, que va a ir destinados a inversiones financieramente sostenibles centrados en la mejora de la red viaria del rural y de plazas públicas en los núcleos urbanos. 

Así, está proyectada una intervención en el pavimento de la céntrica plaza Les Sables d´Olonne, un espacio que se emplea tanto para aparcamiento de vehículos como para la realización de gran parte de los eventos festivos de la capital municipal. 

En Caión se llevará a cabo a mejora del firme en la plaza Punta das Ondas, que está situada en la parte posterior de la cetaria y en la que existen una decena de stands de marineros. 

Las mejoras en la red viaria propuestas se localizan en los núcleos de Cancelo do Medio (parroquia de Cabovilaño), Erboedo de Abaixo (Erboedo) y Barbacán (Coiro), y en la vía de Soutullo que comunica O Igrexario con la carretera de A Xesta pasando por las Cardosas. 

La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio en memoria de las 38 mujeres víctimas de la violencia de género en lo que va de año en España, y con la lectura de dos declaraciones institucionales rubricadas por los tres grupos municipales. 

Una de ellas precisamente en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género (25 de noviembre). 

El alcalde, José Manuel López Varela, aprovechó la ocasión para invitar a los miembros de la corporación y a toda la ciudadanía a participar en la V Andaina contra las violencias machistas que se celebra este sábado, con salida de la Plaza Les Sables d´Olonne a las 11:30 horas. 

El otro manifiesto fue en conmemoración del Día da Infancia (20 de noviembre). 

El regidor recordó que Unicef vienen de concederles el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia. 

