Iria Boza, galardonada con el premio del público en ‘A Laracha no obxectivo’

La fotografía premiada en la modalidad Redes Sociales | cedida

La fotografía titulada ‘Memorias de auga e cerne’, realizada por Iria Boza Martínez, vecina de la parroquia de Golmar, resultó ganadora de la modalidad Redes Sociales de la cuarta edición del concurso de fotografía ‘A Laracha no obxectivo’.

La imagen consiguió 672 reacciones positivas en la página Facebook Turismo de A Laracha, el mayor apoyo popular entre todas las imágenes presentadas.

La instantánea, captada el pasado 2 de noviembre en el Río Acheiro, destaca por su fuerza visual y por la capacidad de transmitir, a través de una composición equilibrada y de una luz serena, la relación entre agua y la identidad rural de la zona.

Un paisaje que, además, pertenece a la misma parroquia en la que reside la autora, lo que refuerza el vínculo emocional de la obra con el territorio que retrata.

Valoración ciudadana

El premio de esta modalidad está dotado con 250 euros, con los que el concello reconocerá a la ganadora, Iria Bouza, su talento para la fotografía y la amplia respuesta ciudadana que generó su propuesta.

La próxima semana se reunirá el jurado profesional, formado por profesionales del ámbito audiovisual y turístico y por un representante municipal, para evaluar las obras presentadas a la modalidad general, a la que optaron 45 fotografías y decidir cuales serán las agraciadas.

En este caso están establecidos un primer premio de 600 euros, un segundo de 400 y un tercero de 250 euros.

Con esta cuarta edición del certamen A Laracha no obxectivo el ayuntamiento larachés continúa impulsando la creatividad, la participación y la difusión de la riqueza paisajísitica y patrimonial del municipio a través de la fotografía.