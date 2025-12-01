Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Finaliza la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en A Botica

El Concello larachés ha invertido 47.000 euros en las obras

Redacción
01/12/2025 20:47
Obras A Botica
Obras A Botica
Cedida
El Concello larachés ha finalizado las obras de mejora de las infraestructuras y servicios en A Botica (Vilaño), un núcleo próximo al casco urbano de A Laracha que está registrando un importante incremento poblacional. 

Las obras consistieron en ampliar las redes de saneamiento de residuales y abastecimiento de agua para aumentar la cobertura en el lugar y dar servicio a las viviendas ya existentes como a las que están proyectadas y que cuentan con licencia. Los trabajos se completaron con la recogida de pluviales y la pavimentación de una vía secundaria que enlaza con la carretera que comunica A Botica con O Pino. 

El Concello ha financiado íntegramente la obra con 47.000 euros. 

El alcalde, José Manuel López Varela, y el edil de Obras, Pablo Cambón, supervisaron el pitando de las marcas viarias durante la mañana.

