Finaliza la ampliación de las redes de saneamiento y abastecimiento en A Botica

Obras A Botica Cedida

El Concello larachés ha finalizado las obras de mejora de las infraestructuras y servicios en A Botica (Vilaño), un núcleo próximo al casco urbano de A Laracha que está registrando un importante incremento poblacional.

Las obras consistieron en ampliar las redes de saneamiento de residuales y abastecimiento de agua para aumentar la cobertura en el lugar y dar servicio a las viviendas ya existentes como a las que están proyectadas y que cuentan con licencia. Los trabajos se completaron con la recogida de pluviales y la pavimentación de una vía secundaria que enlaza con la carretera que comunica A Botica con O Pino.

El Concello ha financiado íntegramente la obra con 47.000 euros.

El alcalde, José Manuel López Varela, y el edil de Obras, Pablo Cambón, supervisaron el pitando de las marcas viarias durante la mañana.