Laracha

Abre al público la cafetería del Centro Sociocultural de Paiosaco

El nuevo espacio, disponible de lunes a sábado, busca fomentar la convivencia y acompañar las actividades culturales y sociales del centro

Redacción
02/12/2025 21:25
Cafetería Centro Sociocultural de Paiosaco
Cafetería Centro Sociocultural de Paiosaco
EC
El Concello de A Laracha anuncia la apertura al público de la cafetería del Centro Sociocultural de Paiosaco, que comenzará a funcionar hoy. El horario de apertura será de lunes a sábados, de 16.00 a 20.00 horas. 

Se trata de una instalación municipal pensada para ofrecer un espacio de convivencia y punto de encuentro para la vecindad que favorezca a la vida comunitaria y acompañe la actividad que diariamente acoge el Centro Sociocultural de Paiosaco, que es uno de los espacios más dinámicos del municipio. 

En él, además de la cafetería, también está la biblioteca municipal, en la que de desarrollan cursos y programas formativos en la clases, también se utiliza para reuniones y actividades del tejido asociativo municipal y, en el auditorio, se llevan a cabo programas culturales, como pueden ser teatro, cuentacuentos, entre otros y sociales, como Seráns de Baile, organizados por el concello y que reúnen a personas de todas las edades.

La cafetería, estará disponible para todos los públicos. La inaguración de este nuevo espacio se hace una vez actualizadas las instalaciones y mejorado los equipamientos para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios.

