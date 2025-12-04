Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Caión presenta una obra que recorre la esencia patrimonial, paisajística y cultural da Costa da Morte

El libro reúne 45 espacios emblemáticos y promueve el turismo en la zona costera

Redacción
04/12/2025 20:56
Las personas asistentes a la presentación | m. negreira
Las personas asistentes a la presentación | m. negreira
Caión acogió ayer la obra ‘A Costa da Morte. Naturalmente única’, escrita por Xan X. Fernández Carrera y con fotografías de Antonio Fernández. La publicación está impulsada por la Asociación Profesional do Turismo da Costa da Morte (Aptcm).

Los autores recorrieron los distintos concellos de la Costa da Morte, reflejando en el libro 45 espacios naturales, culturales y lugares emblemáticos de la comarca. La presentación, celebrada en el bar Asteria Beach, contó con diversos cargos de los concellos de la zona. Actuó como anfitrión el alcalde de A Laracha y presidente de la CMAT, José Manuel López Varela. 

También estuvieron presentes representantes del tejido empresarial y social de la zona, así como el presidente de la Aptcm, Pepe Formoso, y el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles. Formoso resaltó la importancia del apoyo de Turismo de Galicia y el papel de las empresas que, bajo el paraguas de la asociación, ayudan a dar a conocer la Costa da Morte. 

Puesta en valor 

Por su parte, López Varela destacó el trabajo de los 17 concellos del occidente coruñés, que consolidan este espacio como un territorio único. Asimismo, agradeció al responsable del local donde se celebró el acto y a todos los empresarios de la zona que apuestan por el concello larachés para desarrollar sus proyectos. 

Xosé Merelles subrayó el papel de la Xunta, que invierte 30.000 euros en la creación de este producto turístico destinado a poner en valor el paisaje y el entorno natural del geodestino. Recordó que la Costa da Morte ofrece un atractivo adicional al incluir dos puntos vinculados al Camino de Santiago: Fisterra y Muxía. Entre agosto y noviembre, 11.638 peregrinos continuaron su ruta hasta Muxía y 28.470 hasta Fisterra. 

Además, entre enero y octubre, 132.031 viajeros visitaron la Costa da Morte, generando 281.280 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, de las cuales 38.896 correspondieron a turistas internacionales. También mostró satisfacción ante la ampliación de apertura del Parador de Turismo, que abrirá un mes más al año.

 El director gallego destacó que la publicación constituye un recurso valioso para la promoción del destino y puso en valor “la colaboración entre distintas organizaciones y entidades para avanzar en su divulgación”. 

Además recordó que la Estrategia de Turismo 2030 señala como misión central el buen gobierno del destino, en el que resulta esencial la implicación del sector turístico y la sociedad civil, así como la cooperación público-privada y la alianza con entidades asociativas sectoriales. 

El libro es una publicación exclusiva, con formato especial, cubierta dura y papel de alta calidad, diseñada para espacios turísticos como recepciones, mostradores de alojamientos y oficinas de información. Está editado en tres idiomas: gallego, castellano e inglés, para llega al mayor público posible. 

