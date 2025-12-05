Las tarjetas rasca e gaña vuelven a A Laracha para apoyar el comercio de proximidad

Decoración de la pasada Navidad

A Laracha ha comenzado ya el reparto de tarjetas rasca y gana. Hasta el próximo 5 de enero, o hasta agotar existencias, los 37 establecimientos adheridos al programa municipal Agasalla comercio local, ten premio están entregando a sus clientes una tarjeta por cada 10 euros de compra.

Con ellas se pueden obtener premios directos consistentes en bonos de 10 euros para usar en cualquiera de los negocios participantes —descontables a partir de 20 euros—, así como regalos aportados voluntariamente por los propios comercios.

Las tarjetas no premiadas tendrán una segunda oportunidad: quienes las depositen en las urnas habilitadas en las bibliotecas de A Laracha, Paiosaco y Caión entrarán en el sorteo final de regalos, que incluye una experiencia cultural, turística y gastronómica.

El Concello pone en marcha un año más esta iniciativa con el objetivo de dinamizar el comercio de proximidad, fidelizar a la clientela y subvencionar las compras de la ciudadanía durante la Navidad y las semanas previas a las fiestas.

Este año, la inversión municipal aumenta un 50 % y alcanza los 15.000 euros, ya que 1.500 de las 15.000 tarjetas que se distribuirán contarán con un premio directo de 10 euros.