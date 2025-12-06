Concluye la instalación de paneles solares en el pabellón larachés

Vista del pabellón deportivo de A Laracha con los paneles fotovoltaicos instalados en su cubierta Cedida

El Concello de A Laracha informa de que han llegado a su fin los trabajos de instalación del sistema de producción de energía fotovoltaica que permitirá abastecer a media docena de edificios municipales mediante la modalidad de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes.

El proyecto viene a reforzar el compromiso municipal con la eficiencia energética y la instalación de modelos más sostenibles en dependencias públicas.

Para ello, se colocaron paneles solares con una potencia conjunta de 99 kilovátios en la cubierta del pabellón polideportivo municipal.

La elección del emplazamiento se debió a que era el más adecuado en términos de orientación al sol, pendiente e impacto visual reducido.

Esta localización garantiza un óptimo aprovechamiento de la radiación solar y maximiza el rendimiento de la instalación.

El sistema fotovoltaico se adaptará de manera idónea a los patrones de consumo de los edificios municipales, concentrados mayoritariamente en las horas de mayor producción.

El nuevo sistema energético ofrecerá suministro eléctrico a edificios como la sede consistorial, edificio intergeneracional, edificio administrativo, biblioteca municipal, escuela infantil “A Galina Azul” y casa de cultura.

En base a los estudios realizados, la puesta en marcha de este equipamiento energético permitirá alcanzar un autoconsumo del 56,7 %, reduciendo a más de la mitad tanto las emisiones de CO2 como el gasto eléctrico de las instalaciones conectadas.

Se trata de un avance significativo hacia un modelo municipal más respetuoso con el medio ambiente y con un uso responsable de los recursos públicos.

Desde el Concello apuntan que con la materialización de esta iniciativa el Ayuntamiento reafirma su apuesta decidida por las energías renovables y por la mejora continúa de la sostenibilidad en las instalaciones públicas, avanzando así hace un municipio más eficiente, verde y comprometido con la lucha contra el cambio climático.

La actuación supuso un desembolso de 119.500 euros, que fueron cofinanciados entre el Concello y el Instituto Enerxético de Galicia (86.625 euros), a través de la convocatoria de ayudas para programas vinculados al autoconsumo eléctrico y al almacenamiento en el sector público, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo