Laracha

El sorteo de la ONCE deja 720.000 euros en A Laracha repartidos en 18 cupones

La encargada de repartirlos fue la vendedora Isabel Conde Landeira

Redacción
06/12/2025 23:12
Isabel Conde, vendedora de la ONCE en A Laracha
Isabel Conde, vendedora de la ONCE en A Laracha
Cedida
La suerte visitó el pasado viernes la capital municipal de A Laracha, en donde el sorteo de la ONCE dejó un buen pellizco, un total de 720.000 euros en premios. La encargada de repartirlos fue la vendedora Isabel Conde Landeira, una vecina de la localidad larachesa de Cabovilaño que patea mucho cada día para de tratar colocar el mayor número posible de boletos de los distintos juegos de la ONCE. 

El pasado viernes tenía dos tiras del número que saldría agraciado en el sorteo, el 39.162. De los veinte cupones que llevaba, cada uno de los cuales resultó premiado con 40.000 euros, vendió finalmente dieciocho y tuvo que devolver los otros dos, por más que se los ofreció a algún viandante que varios días después debe estar todavía tirándose de los pelos por rechazar la llamada de la suerte. 

Isabel Conde centra su área de actuación como vendedora de la ONCE en las inmediaciones del supermercado Gadis de la calle Santa Lucía de A Laracha y, por las tardes, se traslada a la avenida de Finisterre, concretamente a la altura de la administración de loterías El Quince. 

En su opinión, el premio del pasado viernes está muy repartido porque casi todos los compradores y compradoras se llevaron un único cupón. Entre los afortunados hay varias familias que residen en la calle Plácido Pedreira, aunque la vendedora rehusa concretar más detalles y para ello se escuda en la figura de su padre, que fue taxista de profesión: “El sempre dicía, o que se fala no taxi, no taxi queda”, máxima que ahora ella se aplica. 

