Los socialistas de A Laracha quiere que se cubran los distintos parques infantiles del municipio

Vista del parque infantil de la Praza O Recreo de A Laracha Cedida

La portavoz del grupo municipal del PSOE de A Laracha, Inés Ramos, anuncia que su grupo presentará una iniciativa en la que instará al gobierno municipal a elaborar un plan para dotar de cubierta a los parques infantiles del municipio, recogiendo así una de las solicitudes planteadas en el pleno infantil celebrado esta semana.

Los socialistas pretenden que el ejecutivo redacte un documento técnico que analice el estado actual de los parques infantiles y la viabilidad de cubrirlos para garantizar que haya espacios de juego cubiertos en todas las zonas del ayuntamiento.

También deberá programar inversiones plurianuales con partidas específicas a partir de 2026 e implantar un sistema de información que permita al vecindario conocer plazos, presupuestos y avances.

Ramos también valoró positivamente la transmisión del pleno infantil a través del canal oficial de YouTube por cuanto “facilitou o seguimento da sesión por parte da veciñanza”.

Por ello, insiste en la nececesidad de que esta práctica se extienda también a las sesiones ordinarias del pleno de la corporación municipal como “ferramenta esencial para achegar a actividade municipal á ciudadanía e reforzar transparencia”