Las verduras de temporada centran la feria de Paiosaco condicionada por el mal tiempo

Pulpeiro en la feria de Paiosaco este domingo MN

La primera feria dominical del último mes del año se celebró este domingo en Paiosaco y en Cee, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y con las verduras de temporada como protagonistas. En Paiosaco, desde primera hora de la mañana la lluvia intermitente, la humedad y el viento condicionaron el montaje de los puestos.

Muchos vendedores llegaron con lonas, plásticos y paraguas para proteger la mercancía, y el recinto presentó algunos claros visibles, con huecos donde en otras jornadas se instalan ambulantes que esta vez optaron por no desplazarse debido al mal tiempo.

A medida que avanzó la mañana, entre las once y las dos y media, se fue asentando el mercado y el tránsito de compradores resultó continuo, entre personas que acudían a hacer la compra semanal de huerta y quienes aprovechaban para tomar algo en la hostelería próxima.

La oferta en los puestos ambulantes se concentraba en los manojos de grelos y nabizas, que se vendían entre 1,50 y 3 euros, junto con piezas de repollo y coliflor, con precios que iban de 2 a 4 euros. También había manojos de xenos de repollo, acelga y berza gallega, con importes situados entre 1 y 1,50 euros.

Verduras y frutas en la feria de Paiosaco MN

Las patatas continuaron con un amplio abanico de cotizaciones, desde 0,80 euros el kilo hasta 2,50 euros en las variedades finas, mientras que el boniato se ofrecía a 2 euros. Las alubias mantuvieron la atención de la clientela con precios que oscilaban entre 7 y 12 euros según el tipo. La oferta de fruta y hortaliza se completaba con distintas variedades de tomate, desde los 2 hasta los 5 euros, y lechugas a 1 euro la pieza.

En algunos puestos el brécol se vendía a 3,50 euros, las judías a 5 euros y los limones entre 1,50 y 2 euros, mientras que los tomates de árbol se ofrecían a 2 euros. En la misma línea, el kiwi se movía entre 2 y 4 euros, las castañas entre 2,50 y 6 euros y las nueces en torno a 5 euros. Las imágenes de la feria mostraban cajas de manzanas, peras y cítricos apiladas bajo estructuras metálicas y toldos improvisados, con los vendedores pendientes de cubrir la mercancía cada vez que arreciaba la lluvia.

En el capítulo de productos elaborados, varios puestos apostaron de nuevo por los quesos artesanales del país, que se comercializaban tanto en piezas, con precios entre 5 y 12 euros, como al kilo, a 9 y 10 euros. La miel de apicultores de la zona mantuvo el interés habitual, con botes entre 9 y 12 euros. Los huevos camperos de corral se ofrecían entre 4 y 6 euros la docena, mientras que los de pato alcanzaban importes de 6 y 7 euros.

No faltaban tampoco los puestos con plantas de temporada y bandejas para reposición de huertos, con lotes que iban de los 5 a los 14 euros, destinados a quienes piensan ya en las próximas siembras. Junto a los ambulantes, el comercio local de Paiosaco registró también movimiento durante la mañana. Panaderías, carnicerías, supermercados y pequeños negocios de elaboración de platos preparados completaban la oferta, con clientes que alternaban la compra en los puestos con las visitas a los establecimientos del entorno.

La hostelería desempeñó igualmente un papel relevante, con bares y cafeterías que servían tapas y raciones a una clientela que combinaba el paseo por la feria con la parada para tomar algo caliente. En una de las carpas, un pulpeiro preparaba raciones de pulpo á feira.

En Cee, la cita ferial de O Recheo reunió alrededor de medio centenar de puestos ambulantes, con presencia de productos agrícolas, ropa, calzado y otros artículos de venta frecuente en este tipo de mercados.

El tránsito de personas se extendió también hacia el comercio local del centro urbano y hacia el mercado de abastos, donde varios puestos de alimentación permanecieron abiertos durante la mañana. La combinación de feria al aire libre y actividad bajo techo permitió repartir el flujo de compradores y facilitar las compras de final de semana.

La concejala de Cultura, Luisa Rodríguez, valoró la continuidad de las ferias dominicales y se refirió al calendario que resta hasta el cierre del año. En sus palabras, “auguro uns domingos de feriais animados para os tres restantes que quedan do ano”, en alusión a las próximas citas previstas en el municipio.