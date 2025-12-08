La Diputación impulsa la mejora ambiental y turística del río Anllóns en Gabenlle

Área fluvial de Gabenlle | cedida EC

La Diputación de A Coruña ha licitado el proyecto integral de recuperación ambiental y mejora del espacio público en el área fluvial de Gabenlle. Se trata de una intervención que permitirá ordenar los usos del espacio, favorecer su conservación y proporcionar una zona recreativa integrada en el ecosistema fluvial.

El proyecto se licita con un presupuesto de 50.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses, y se enmarca dentro del Plan de Sostibilidade Turística en Destino “Os Fogóns de Anllóns”, que también incluye a otros municipios vinculados al río, con el objetivo de convertirlo en un referente de turismo sostenible, naturaleza y gastronomía.

En Gabenlle, la actuación se centrará en la recuperación de la plaza fluvial y la mejora ambiental del entorno. Para ello se llevarán a cabo trabajos de roza y limpieza, renovación de pavimentos, instalación de nuevo mobiliario urbano, mesas de picnic, merenderos y señalización divulgativa. También se mejorarán los accesos y se consolidarán las áreas de descanso. Además, se plantarán especies autóctonas y se recuperará el hábitat natural asociado al corredor fluvial.

La Diputación destaca que esta actuación contribuirá a la restauración ecológica del río Anllóns y mejorará la calidad de vida de la vecindad, al tiempo que refuerza el atractivo turístico del espacio. El proyecto promueve un uso sostenible centrado en la protección ambiental, la educación y la valorización del patrimonio. Las empresas interesadas tienen hasta el 22 de diciembre para enviar sus propuestas.