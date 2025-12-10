A Laracha licita un proyecto para reducir infiltraciones en la red de saneamiento municipal

El Concello de A Laracha sacó este miércoles a licitación un proyecto destinado a reducir las infiltraciones en la red de saneamiento municipal. La intervención contempla mejoras en los colectores principales que conducen las aguas residuales de los núcleos urbanos de A Laracha y Paiocaco.

Entre las actuaciones previstas, se instalará una tubería soterrada que atravesará la carretera DP-2404 a la altura de O Fomigueiro, con el objetivo de evitar posibles reboses en la confluencia de los colectores existentes antes de que las aguas lleguen a la depuradora municipal. Esta medida permitirá incrementar la eficiencia de la red y minimizar los riesgos sanitarios y ambientales.

La intervención está concebida como una solución integral y sostenible, reforzando la capacidad de la infraestructura municipal y asegurando una mejor protección de la salud pública y del medio ambiente a largo plazo.

El presupuesto asciende a 49.000 euros y la actuación será cofinanciada por Aguas de Galicia al amparo de la convocatoria de subvenciones para reducir las infiltraciones en las redes de saneamiento municipal, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia.