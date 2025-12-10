Mi cuenta

Laracha

Consternación por la muerte del larachés Olegario Garda, a los 56 años

El fallecido pertenecía a una familia conocida en la zona

Redacción
10/12/2025 20:19
Tanatorio de A Laracha
Tanatorio de A Laracha
IG
 El término municipal de A Laracha registró en la tarde ayer una destacada manifestación de duelo por el vecino Olegario Garda Añón, quien falleció a los 56 años de edad por circunstancias naturales.

El fallecido pertenecía a una conocida y apreciada familia larachesa identificada como “Os de plumas”. El extinto deja esposa y dos hijas. En su vida profesional se dedicó al sector de la construcción. Los restos mortales fueron velados en el tanatorio del Grupo Bergantiños, en Á Gándara, e incinerados a primera hora de la mañana. 

Posteriormente, a las cuatro de la tarde, tuvo lugar una misa en su recuerdo en la iglesia parroquial de Santa María de Soutullo. 

