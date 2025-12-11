A Laracha inicia los trabajos de mejora viaria en la parroquia de Soandres

Las obras que se están realizando el núcleo de Encián | cedida

Ya están en marcha las obras previstas en el proyecto de mejora de la red viaria municipal de la parroquia de Soandres, en el municipio de A Laracha, una intervención destinada a reforzar el estado de la vía e incrementar la seguridad en la movilidad entre los núcleos de Encián, As Senras y O Priorato. Los trabajos, que ejecuta, la empresa Construcciones López Cao, empezaron en el tramo situado en Encián y avanzarán progresivamente por el resto del recorrido.

La actuación incluye la renovación de la superficie de rodadura y la limpieza de cunetas, así como la instalación de una barrera de protección en uno de los márgenes para garantizar una circulación más segura ante el desnivel existente hacia las parcelas colindantes.

Como fase final, se realizará la señalización horizontal y vertical necesaria para optimizar la visibilidad y favorecer la conducción en condiciones más adecuadas.

Con este proyecto, el Concello, pretende mejorar las conexiones entre los citados núcleos de población de la parroquia y, al mismo tiempo, facilitar un acceso más cómodo y seguro al monasterio de San Pedro, el elemento patrimonial más importante del municipal.

La obra supone una inversión de 58.000 euros y está cofinanciado por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único de Concellos POS+.