Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

A Laracha inicia los trabajos de mejora viaria en la parroquia de Soandres

La actuación refuerza la seguridad y las conexiones entre Encián, As Senras y O Priorato

Redacción
11/12/2025 20:22
Las obras que se están realizando el núcleo de Encián | cedida
Las obras que se están realizando el núcleo de Encián | cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Ya están en marcha las obras previstas en el proyecto de mejora de la red viaria municipal de la parroquia de Soandres, en el municipio de A Laracha, una intervención destinada a reforzar el estado de la vía e incrementar la seguridad en la movilidad entre los núcleos de Encián, As Senras y O Priorato. Los trabajos, que ejecuta, la empresa Construcciones López Cao, empezaron en el tramo situado en Encián y avanzarán progresivamente por el resto del recorrido. 

La actuación incluye la renovación de la superficie de rodadura y la limpieza de cunetas, así como la instalación de una barrera de protección en uno de los márgenes para garantizar una circulación más segura ante el desnivel existente hacia las parcelas colindantes. 

Como fase final, se realizará la señalización horizontal y vertical necesaria para optimizar la visibilidad y favorecer la conducción en condiciones más adecuadas. 

Con este proyecto, el Concello, pretende mejorar las conexiones entre los citados núcleos de población de la parroquia y, al mismo tiempo, facilitar un acceso más cómodo y seguro al monasterio de San Pedro, el elemento patrimonial más importante del municipal. 

La obra supone una inversión de 58.000 euros y está cofinanciado por la Diputación de A Coruña a través del Plan Único de Concellos POS+. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Colas de rape al horno con arroz cervecero
Redacción
Trabajos anteriores en el Monte Neme

En marcha los trabajos previos de la obra de restauración del Monte Neme
A. Pérez Cavolo
Marcapáginas del concurso de Cee

Casi 200 trabajos se presentaron al concurso de marcapáginas de Cee
Redacción
Festival en el camping Lago Mar

El festival Comarea de Muxía, consolidado como referente musical
Redacción