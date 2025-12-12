Mi cuenta

Laracha

El PSOE exige transparencia en el proyecto de la central de Montemaior

El partido pide que se cuente con la ciudadanía para tomar una decisión

Redacción
12/12/2025 20:23
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista
Inés Ramos, portavoz del grupo municipal socialista
Cedida
 El PSOE larachés, a través de su portavoz Inés Ramos, manifiesta su “apoio absoluto” a los vecinos de Montemaior ante el anuncio de la futura instalación de una central hidroeléctrica de bombeo promovida por Gnera Energía, con una inversión de 120 millones de euros

El partido señala que es “imprescindible que a cidadanía sexa informada con claridade, participe activamente e sexa escoitada antes de tomar calquera decisión definitiva”. 

Añade que una inversión de esta magnitud debe ser un proceso abierto en el que se conozcan los impactos en el territorio, el medio ambiente y la vida diaria de la parroquia. 

Ramos exigió datos claros sobre el uso y posible afectación del agua, del patrimonio natural y arqueológico, y de los terrenos y viviendas particulares. 

Asimismo, el PSOE reclama que el Concello actúe con “total rigor”, garantizando que no se concederá ningún permiso si la promotora no cumple toda la legalidad vigente, incluidos los requisitos urbanísticos, ambientales y de seguridad. Ramos pidió al alcalde que “poña os intereses dos veciños por diante”. 

Afirma que se mantendrán vigilantes para asegurar que el proyecto se desarrolle con todas las garantías legales, participación pública y compensaciones justas. 

