Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

SEA firma dos nuevas parcelas en el parque empresarial larachés

Las entidades Atrezzatura y Manuel Zas Ares ocuparán más de 10.000 metros cuadrados

Redacción
12/12/2025 20:14
Reunion previa al inicio de las obras de mejora viaria parque empresarial de Lendo
Reunion previa al inicio de las obras de mejora viaria parque empresarial de Lendo
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), ha firmado dos operaciones que refuerzan el crecimiento y la proyección del parque empresarial de A Laracha, un espacio clave para la inversión y el desarrollo industrial en la Costa da Morte. 

La primera de ellas corresponde a la empresa de calderería y mecanización Manuel Zas Ares–Industrias Cee, que adquiere una parcela de 7.869 metros cuadrados destinada a la ampliación de sus instalaciones. La compañía, en pleno proceso de expansión, prevé consolidar su actividad y aumentar su capacidad productiva. 

Por otro lado, Attrezattura Deporte Saúde e Lecer ha adquirido dos parcelas que suman 2.400 metros cuadrados, reforzando su presencia en el parque empresarial.

 Sestayo destacó que estas operaciones consolidan al polígono como un referente estratégico para la inversión y el crecimiento económico, un papel que se ha ido afianzando progresivamente. 

El incremento continuo de la demanda de suelo ha llevado al SEA y al Concello a planificar una ampliación de 338.629 metros cuadrados, que elevará la superficie total hasta casi un millón de metros cuadrados. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Receta raviolis

Receta | Raviolis rellenos de champiñones y gambas con salsa de nata
Redacción
Carballo es el municipio de la zona que más población ha ganado

La Costa da Morte gana población por primera vez desde mediados de los años ochenta
Rosa Balsa Silveira
La coral Costa da Morte en un concierto en Carballo

Música coral en Cee y Corcubión para festejar la Navidad
Redacción
Pista de patinaje el pasado año en Vimianzo

Vimianzo adelanta la apertura de la pista de hielo para este sábado
Redacción