SEA firma dos nuevas parcelas en el parque empresarial larachés

Beatriz Sestayo, gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), ha firmado dos operaciones que refuerzan el crecimiento y la proyección del parque empresarial de A Laracha, un espacio clave para la inversión y el desarrollo industrial en la Costa da Morte.

La primera de ellas corresponde a la empresa de calderería y mecanización Manuel Zas Ares–Industrias Cee, que adquiere una parcela de 7.869 metros cuadrados destinada a la ampliación de sus instalaciones. La compañía, en pleno proceso de expansión, prevé consolidar su actividad y aumentar su capacidad productiva.

Por otro lado, Attrezattura Deporte Saúde e Lecer ha adquirido dos parcelas que suman 2.400 metros cuadrados, reforzando su presencia en el parque empresarial.

Sestayo destacó que estas operaciones consolidan al polígono como un referente estratégico para la inversión y el crecimiento económico, un papel que se ha ido afianzando progresivamente.

El incremento continuo de la demanda de suelo ha llevado al SEA y al Concello a planificar una ampliación de 338.629 metros cuadrados, que elevará la superficie total hasta casi un millón de metros cuadrados.