A Laracha honra a Santa Lucía

Procesión de Santa Lucía Negreira

La parroquia de Santa María de Torás de A Laracha honró este domingo a Santa Lucía en una jornada que incluyó una concurrida procesión acompañada por el grupo de gaitas de la AC Santa María de Torás, seguida de misa solemne. La celebración religiosa contó con la actuación musical de cuatro corales: As Salseiras de Caión, los coros de Vilaño y A Laracha, así como una agrupación juvenil de una academia de música. Los fuegos de la pirotecnia Artefogo pusieron la guinda final a un evento coordinado por el párroco Manuel Boullón. Como suele ser habitual, la fiesta fue concurrida.