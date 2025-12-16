Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha opta a acoger un clúster de empresas del vehículo industrial

El proyecto ocuparía 150.000 metros cuadrados, casi la mitad de la ampliación del parque empresarial

Redacción
16/12/2025 20:36
La reunión celebrada en el espacio de coworking de A Laracha | cedida
La reunión celebrada en el espacio de coworking de A Laracha | cedida
Un clúster de empresas vinculadas al vehículo industrial estudia su implantación en la ampliación del parque empresarial de A Laracha, un proyecto de gran envergadura que podría suponer una importante inversión y la creación de hasta 660 puestos de trabajo

La iniciativa fue abordada en una reunión celebrada en el espacio de coworking de A Laracha, en la que participaron la gerente de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), Beatriz Sestayo, y el responsable del área comercial, José Rey; el alcalde, José Manuel López; el concejal de Urbanismo, Pablo Cambón; técnicos municipales y empresarios integrantes del clúster. 

Durante el encuentro se analizaron las condiciones del suelo y las posibilidades de desarrollo del proyecto en el municipio. El clúster plantea la ocupación de unos 150.000 metros cuadrados, lo que representa prácticamente la mitad de la ampliación prevista del polígono empresarial. 

El proyecto contempla la construcción de siete naves industriales y un circuito test road, configurando un complejo especializado que podría convertirse en un referente del sector. La iniciativa podría contar con capital extranjero y la participación de empresas españolas, con el objetivo de generar valor añadido al producto industrial. 

Entorno idóneo

A Laracha se posiciona como una de las candidaturas más firmes para albergar este complejo gracias a las condiciones del parque, que permiten diseñar el suelo y las infraestructuras “a medida” de las necesidades empresariales, tal y como explicó Beatriz Sestayo. 

A ello se suman los excelentes accesos a los puertos exteriores, especialmente al de A Coruña, así como la presencia de grandes empresas y amplias bolsas de suelo disponibles en el municipio. 

Desde SEA, Beatriz Sestayo subrayó el compromiso de la entidad con este tipo de iniciativas. “Les hemos trasladado que apoyamos e impulsamos la creación de empresas, brindando información y apoyo logístico e institucional”. 

Por su parte, el alcalde larachés valoró muy positivamente este proyecto, que reforzaría el posicionamiento del municipio como enclave estratégico para la industria y contribuiría al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad en la comarca. 

Ampliación

La gerente de SEA resaltó que el proceso para comenzar la ampliación del parque avanza bien. Tras la aprobación del informe ambiental, el pasado mes de mayo, la entidad estatal ya ha presentado el Plan Estructurante con todos los requerimientos exiguidos por la Xunta de Galicia y ahora esta a la espera de la aprobación para seguir avanzando

