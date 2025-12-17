La Xunta completa la mejora de la red de abastecimiento larachesa

Visita a la ETAP de la conselleira de Medio Ambiente Mar Casal

La Xunta acaba de completar las obras de mejora y refuerzo de la red de abastecimiento de A Laracha. Esta actuación ha supuesto una inversión de 1,85 millones de euros, de los que el ente autonómico aportó el 80% y el Concello el restante 20%, contando además con la cofinanciación europea a través de fondos del programa Feder Galicia.

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada del alcalde larachés, José Manuel López, y varios ediles, visitó este miércoles la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Gabenlle para informar de los trabajos realizados en el marco del convenio de colaboración entre Augas de Galicia y el Concello.

Según explicó la conselleira, las obras garantizan un suministro fiable a medio y largo plazo –concretamente hasta el año 2044– para más de 11.200 vecinos. La actuación realizada resuelve los problemas de presión existentes en algunas zonas del municipio y se incrementa la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema para ofrecer una respuesta acorde con el aumento de la demanda en verano y con las necesidades derivadas del futuro desarrollo del polígono empresarial.

Entre las obras llevadas a cabo destaca la instalación de un nuevo bombeo de alta en la potabilizadora en sustitución del existente, así como la construcción de un depósito de agua con una capacidad de 2.300 metros cúbicos y de los vasos independientes. Además, se acometió la instalación de una red de conducción por impulsión entre la ETAP y el nuevo depósito y de una conducción por gravedad entre este nuevo depósito y el existente.

Ángeles Vázquez señaló que la Xunta continuará prestando apoyo técnico y económico a los concellos a través de Augas de Galicia para que puedan ejercer sus competencias en materia de saneamiento y abastecimiento de la forma más eficiente. Por ello, Augas de Galicia volverá a convocar en 2026 sus principales líneas de ayudas dirigidas a entidades locales y destinará siete de cada diez euros de su presupuesto global a saneamiento y abastecimiento.

Visita al punto limpio

Ángeles Vázquez aprovechó la visita para acercarse hasta el punto limpio municipal, en funcionamiento desde 2004 y que contó en su día con financiación autonómica. Debido al tiempo transcurrido desde su construcción, el Concello solicitó acogerse a las ayudas convocadas por la Xunta en 2022 para intervenir sobre puntos limpios fijos ya existentes.

A Laracha recibió casi 130.000 (el 53% del coste total) para incorporar a la instalación una parcela limítrofe y crear nuevas áreas específicas destinadas al almacenamiento de distintos tipos de residuos. Esta reforma permitió mejorar las condiciones ambientales y de seguridad del punto limpio e incrementar de forma significativa la capacidad de almacenamiento, que casi ha cuadruplicado el espacio existente pasando de 277 a unos mil metros cúbicos. La conselleira calificó esta actuación como buena muestra del compromiso del Concello con la gestión sostenible de sus recursos.