Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

El concurso de postales navideñas del Concello de A Laracha ya tiene ganadores

La entrega de los premios se llevará a cabo esta tarde-noche en la Casa da Cultura

Redacción
18/12/2025 22:18
El jurado se reunió ayer para evaluar los trabajos
El jurado se reunió ayer para evaluar los trabajos
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El concurso de postales navideñas que cada año convoca el Concello de A Laracha ya tiene ganadores después de que este jueves se reuniese el jurado para valorar los trabajos presentados por los niños y niñas participantes. 

En el certamen tomaron parte escolares de los tres colegios de educación infantil y primaria del municipio, destacando un año más el alto nivel de los trabajos.

Por lo que respecta al jurado, estuvo integrado por personal técnico municipal– la animadora cultural y la profesora de la actividad de manualidades y dibujo– así como por miembros de los equipos directivos de los colegios participantes, los CEIP Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión. 

Tras una valoración detallada, se seleccionaron los mejores trabajos de cada una de las cuatro categorías establecidas por grupos de edad, atendiendo a criterios de creatividad, originalidad y composición. 

La relación de autores de las doce creaciones elegidas es la siguiente. Por lo que respecto a la categoría A (premios colectivos a aulas de Educación infantil): 4º y 5º del CEIP de Caión; 5º del CEIP Alfredo Brañas; y 6º del CEIP Otero Pedrayo. 

En categoría B (1º y 2º de Primaria): Julia Felípez Pallas (CEIP Otero Pedrayo); Mael Lodeiro (CEIP Alfredo Brañas); Olivia Sánchez Escobar (CEIP de Caión). 

En categoría C (3º y 4º de Primaria): Alejandra Calvo Fernández (Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (CEIP de Caión); y Julia Leis Ambroa (CEIP Alfredo Brañas). 

Finalmente, en categoría D (5º y 6º de Primaria: Alejandra Calvo Fernández (Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (CEIP de Caión); Julia Leis Ambroa (CEIP Alfredo Brañas). 

Los premios que recibirán consisten en juegos, libros y material educativo y didáctico, con el objetivo de seguir fomentando el aprendizaje y la expresión artística desde edades tempranas. 

La entrega de galardones va a tener lugar a partir de las 19:30 horas de este viernes en la Casa da Cultura, en un acto abierto a las familias en el que se pondrá en valor el trabajo realizado por los centros educativos y por el alumnado participante.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

sogama navidad v2

Repensando la Navidad en clave ECO
Redacción
Receta de almejas a la marinera

Receta | Almejas a la marinera (o a la gallega)
Redacción
La feria celebrada este jueves en Carballo

La potenciación de la feria será clave en la futura remodelación de la Praza do Concello carballesa
A. Pérez Cavolo
El ideal gallego

Carballo conocerá hoy al ganador del concurso para diseñar el edificio social
A. Pérez Cavolo