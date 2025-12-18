El concurso de postales navideñas del Concello de A Laracha ya tiene ganadores

El jurado se reunió ayer para evaluar los trabajos Cedida

El concurso de postales navideñas que cada año convoca el Concello de A Laracha ya tiene ganadores después de que este jueves se reuniese el jurado para valorar los trabajos presentados por los niños y niñas participantes.

En el certamen tomaron parte escolares de los tres colegios de educación infantil y primaria del municipio, destacando un año más el alto nivel de los trabajos.

Por lo que respecta al jurado, estuvo integrado por personal técnico municipal– la animadora cultural y la profesora de la actividad de manualidades y dibujo– así como por miembros de los equipos directivos de los colegios participantes, los CEIP Otero Pedrayo, Alfredo Brañas y Caión.

Tras una valoración detallada, se seleccionaron los mejores trabajos de cada una de las cuatro categorías establecidas por grupos de edad, atendiendo a criterios de creatividad, originalidad y composición.

La relación de autores de las doce creaciones elegidas es la siguiente. Por lo que respecto a la categoría A (premios colectivos a aulas de Educación infantil): 4º y 5º del CEIP de Caión; 5º del CEIP Alfredo Brañas; y 6º del CEIP Otero Pedrayo.

En categoría B (1º y 2º de Primaria): Julia Felípez Pallas (CEIP Otero Pedrayo); Mael Lodeiro (CEIP Alfredo Brañas); Olivia Sánchez Escobar (CEIP de Caión).

En categoría C (3º y 4º de Primaria): Alejandra Calvo Fernández (Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (CEIP de Caión); y Julia Leis Ambroa (CEIP Alfredo Brañas).

Finalmente, en categoría D (5º y 6º de Primaria: Alejandra Calvo Fernández (Otero Pedrayo); Valeria Rojo Pérez (CEIP de Caión); Julia Leis Ambroa (CEIP Alfredo Brañas).

Los premios que recibirán consisten en juegos, libros y material educativo y didáctico, con el objetivo de seguir fomentando el aprendizaje y la expresión artística desde edades tempranas.

La entrega de galardones va a tener lugar a partir de las 19:30 horas de este viernes en la Casa da Cultura, en un acto abierto a las familias en el que se pondrá en valor el trabajo realizado por los centros educativos y por el alumnado participante.