Diario de Ferrol

Laracha

Investigan la aparición de seis cerdos muertos en un regato de Coiro

El Concello alertó a la Guardia Civil y al Seprona, mientras que la empresa Gesuga se hizo cargo de la retirada de los cadáveres

Redacción
18/12/2025 16:50
Los animales aparecieron flotando en el riachuelo
Los animales aparecieron flotando en el riachuelo
Cedida
El Concello larachés denunció este jueves la aparición de seis cerdos muertos en un regato de la parroquia de Coiro, de donde ya han sido retirados, mientras se investiga lo ocurrido. 

Fue un particular el que alertó de la presencia de varios cadáveres de animales en el lecho del arroyo situado a la altura del puente en el cruce de Ramisquido de la carretera local que comunica Paiosaco con la AC-523. Tras recibir el aviso, personal municipal acudió al lugar, confirmando la presencia de seis cerdos sin vida. 

De inmediato, el Concello informó de los hechos en el puesto de la Guardia Civil de A Laracha y alertó también al Seprona, activando los protocolos correspondientes. Asimismo, se solicitó la retirada de los animales a la empresa Gesuga con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y ambiental de la zona. 

Se investiga ahora de dónde proceden los animales, quién los abandonó allí y la causa de sus muertes. El Concello larachés expresa su “firme condena” por lo ocurrido, algo “irresponsable e inaceptable” que supone “un atentado” contra el medio natural y que podría implicar un grave riesgo medioambiental y para la salud pública, además de suponer un desembolso para las arcas municipales por la complejidad de la retirada de los animales y la posterior gestión. 

Uno de los animales flotando en el agua
Uno de los animales flotando en el agua
Cedida

El Concello también agradece la colaboración de la persona que dio el avisó de la situación, ya que permitió actuar de manera inmediata y eficaz, “evitando consecuencias potencialmente más graves”. Además, se pide la colaboración ciudadana para aportar información sobre lo ocurrido. El Concello señala que continuará colaborando con las autoridades para esclarecer los sucedido y para que se depuren las responsabilidades que correspondan. 

Labores de retirada de los animales
Labores de retirada de los animales
Cedida
