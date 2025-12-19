A Laracha presenta a la Xunta el proyecto de un nuevo obradoiro dual de empleo

Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha EC

La Xunta de Goberno Local de A Laracha acordó ayer presentar a la Consellería de Emprego un nuevo proyecto de obradoiro dual de formación y empleo.

El proyecto está presupuestado en más de 673.000 euros y, de conceder la Xunta la subvención para llevarlo a cabo, tendría una duración de nueve meses y se centraría en dos especialidades: una de carpintería y otra de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes.

El objetivo del Concello es que cada una de las especialidades cuente con diez alumnos-trabajadores, veinte personas que quedarían vinculadas al Concello con un contrato de formación y que, además de aprender la profesión, realizarían durante el obradoiro actuaciones de interés general para la ciudadanía.