Laracha

A Laracha presenta a la Xunta el proyecto de un nuevo obradoiro dual de empleo

Se centraría en dos especialidades: una de carpintería y otra de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes

Redacción
19/12/2025 09:46
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha
Un anterior obradoiro de empleo en A Laracha
EC
La Xunta de Goberno Local de A Laracha acordó ayer presentar a la Consellería de Emprego un nuevo proyecto de obradoiro dual de formación y empleo. 

El proyecto está presupuestado en más de 673.000 euros y, de conceder la Xunta la subvención para llevarlo a cabo, tendría una duración de nueve meses y se centraría en dos especialidades: una de carpintería y otra de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. 

El objetivo del Concello es que cada una de las especialidades cuente con diez alumnos-trabajadores, veinte personas que quedarían vinculadas al Concello con un contrato de formación y que, además de aprender la profesión, realizarían durante el obradoiro actuaciones de interés general para la ciudadanía. 

