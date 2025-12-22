Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Los niños laracheses pueden participar como pajes en la cabalgata de los días 4 y 5 de enero

Para ello deben preinscribirse en la web municipal 

Manuel Froxán Rial
22/12/2025 21:46
Los Reyes Magos en una anterior visita a A Laracha
Los Reyes Magos en una anterior visita a A Laracha
EC
EC
La cabalgata de los Reyes Magos volverá a recorrer las trece parroquias del municipio los días 4 y 5 de enero. 

Todos los niños de entre 9 y 15 años de edad que estén empadronados en el municipio y deseen vivir esta experiencia tan especial de acompañar a Melchor, Gaspar y Baltasar como pajes, tienen de plazo para preinscribirse hasta las 12 horas del lunes día 29 de diciembre. 

Las anotaciones pueden realizarse en línea cubriendo el formulario disponible en la web municipal (www.alaracha.gal) y en las redes sociales del Ayuntamiento, o también de forma presencial en las dependencias municipales. 

En el momento de la preinscripción los niños y niñas interesados deben escoger uno de los dos turnos que hay disponibles: el del domingo día 4 (recorrido por Torás, Coiro, Soutullo, Golmar, Montemaior, Soandres y Erboedo) o el del lunes día 5 (parroquias de Vilaño, Cabovilaño, Lemaio, Torás, Lendo, Caión y Lestón). 

A la hora de adjudicar las plazas definitivas se dará prioridad a niños y niñas que no participaran en la cabalgata del año anterior. 

Si aun así hubiese más solicitudes que plazas, se efectuaría un sorteo público el martes día 30 de diciembre a las 11.00 horas en el vivero de empresas del polígono.

