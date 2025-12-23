El BNG larachés recoge firmas para exigir que haya consultas por la tarde en el centro de salud
La formación afirma que es el único municipio de más de 10.000 habitantes del área que carece de este servicio
El BNG de A Laracha ha decidido dar un paso más en su histórica reivindicación de mejora de la atención primaria en el municipio.
Los nacionalistas pusieron ayer en marcha una campaña de recogida de firmas para exigir a la Consellería de Sanidade que amplíe el horario de consultas médicas en el centro de salud al tramo de tarde.
La formación dio a conocer los pormenores de la iniciativa en el transcurso de un acto en el que la portavoz, Carolina Castiñeiras, y el resto de sus compañeros de partido estuvieron acompañados por el responsable comarcal, Xosé Manuel Pose, y por el diputado autonómico Óscar Ínsua.
El BNG denuncia que A Laracha es el único municipio de más de 10.000 habitantes de toda el área sanitaria de A Coruña-Cee que aún no dispone de consultas en horario de tarde.
“Esta é unha promesa electoral incumprida polo PP local dende hai anos, e malia que o BNG levou a proposta ao pleno xa en 2019 e presentou enmendas reiteradas aos Orzamentos da Xunta, a resposta do Goberno sempre foi negativa alegando falta de persoal”, dice Carolina Castiñeiras.
La campaña, bajo el lema ‘Asina! para que A Laracha teña consultas de tarde”, destaca que la medida “non só é unha cuestión de xustiza, senón unha necesidade práctica”, por cuanto, explican, evitaría tener que pedir permisos a las personas que trabajan, reduciría las listas y el tiempo de espera para acudir al médico, que “non adoita baixar dunha semana; y ayudaría a optimizar los recursos.
El BNG hace un llamamiento a la ciudadanía para que participe y contribuya a hacer realidad una demanda que afecta directamente a la calidad de vida de todos ellos.