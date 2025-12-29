Mi cuenta

Laracha

Localizan un vertedero ilegal de basura en una pista forestal de la parroquia de Soandres

El Concello de A Laracha encontró unos 30 sacos de escombros y recuerda el uso del punto limpio

Redacción
29/12/2025 20:21
Una foto de los deshechos encontrados | cedida
Una foto de los deshechos encontrados | cedida
 El Concello de A Laracha informa de la detección de un vertedero ilegal de basura en una pista forestal de la parroquia de Soandres, ubicada entre los núcleos de Vista Alegre y Santa Baia.

En el lugar se localizaron alrededor de 30 sacos de escombros, que habían sido depositados de manera totalmente incívica y contraria a la normativa vigente. La Policía Local ya ha iniciado las correspondientes investigaciones para tratar de identificar a las personas responsables de esta actuación. 

El Ayuntamiento lamenta los hechos, ya que este tipo de comportamientos pueden suponer un grave perjuicio para el medio ambiente. Asimismo, recuerda a la ciudadanía que existe un punto limpio municipal, de uso completamente gratuito, situado en O Formigueiro, al que deben llevarse los residuos domésticos que no puedan depositarse en los contenedores habituales, para ser tratados de manera legal y responsable. El horario de apertura es:los lunes de 15.00 a 20.00 horas, los miércoles y viernes de 16.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 14.00. 

El gobierno municipal hace también un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, recordando que la correcta gestión de los residuos es un deber colectivo y fundamental para la protección del entorno natural y para mantener el municipio en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad.

