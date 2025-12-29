Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

Nueva edición de los obradoiros prácticos de poda e injerto de árboles frutales en A Laracha

El curso se celebrará los sábados 17 y 24 de enero, en horario de 10.00 a 13.00 horas en Viveros Amado, en Cabovilaño

Redacción
29/12/2025 20:31
Edición pasada del curso de poda
 A Laracha pondrá en marcha, en enero, una nueva edición de los obradoiros prácticos de poda e injerto de árboles frutales, una iniciativa formativa que se desarrolla por quinto año consecutivo con el objetivo de acercar estos conocimientos a la vecindad. 

En estos obradoiros, los participantes tendrán la oportunidad de aprender técnicas básicas de poda e injerto en la época del año más adecuada para la realización de estos trabajos. 

La actividad se llevará a cabo los sábados 17 y 24 de enero, en horario de 10.00 a 13.00 horas, en las instalaciones de Viveiros Amado, situadas en A Braña Grande (Cabovilaño). 

Solo se podrán inscribir las personas empadronadas en el término municipal y mayores de 15 años de edad. La inscripción es gratuita y se abrirá el próximo viernes 2 de enero.

Las personas interesadas deberán escoger uno de los dos turnos propuestos y anotarse de manera presencial en el Viveiro de Empresas del Polígono o en el Edificio Administrativo de A Laracha, o bien llamando al 981 605 001. 

Las plazas se asignarán por orden de inscripción, aunque se dará preferencia a las personas que no hayan participado en esta actividad en la edición del año pasado. 

