Laracha

La Xunta cataloga las Torres de Cillobre de A Laracha como Ben de Interese Cultural

El Concello anuncia que el plan director para la puesta en valor del monumento se dará a conocer en un par de meses

Manuel Froxán Rial
30/12/2025 20:46
Vista de lo que queda de las Torres de Cillobre, una construcción defensiva levantada en el siglo XIV
Cedida
La Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia acordó la inscripción de las Torres de Cillobre de A Laracha en el Rexistro de Bens de Interese Cultural (BIC), con la categoría de monumento. 

La resolución fue publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) de este martes y se fundamenta en la documentación aportada por el Concello de A Laracha y en la existente en la propia Dirección Xeral, que acreditan la condición de las Torres de Cillobre como un elemento propio de la arquitectura defensiva construido en el siglo XIV. 

La inscripción como BIC supone el grado más alto de protección patrimonial, por lo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con su conservación y abre, además, nuevas oportunidades para acceder a convocatorias de ayudas de otras administraciones destinadas a la investigación y puesta en valor tanto de las propias Torres de Cillobre como de otros bienes patrimoniales. 

Este avance se enmarca en una estrategia sostenida en el tiempo. Justo hace un año que el Ayuntamiento completó el procedimiento de adquisición del conjunto arquitectónico de las Torres de Cillobre, con una inversión de 54.000 euros, incorporando así al patrimonio municipal una superficie de 2.655 metros cuadrados en la que se conservan la vivienda de la torre, parte del muro perimetral y el hórreo anexo. 

El Concello también ha redactado el Plan Director para la puesta en valor del recinto de las antiguas Torres de Cillobre, cuya presentación está prevista para el próximo mes de febrero. 

El documento tiene como objetivo definir una estrategia global de actuación sobre este espacio patrimonial, combinando la investigación, la conservación y la divulgación cultural y turística. 

El Plan Director se estructura en una primera fase analítica, en la que se estudia el estado actual del recinto, su conservación, accesibilidad y contexto, y en una segunda fase programática, en la que se establecerán líneas de actuación concretas en ámbitos como la investigación arqueológica, la musealización y la comunicación. 

A partir de este marco será posible desarrollar proyectos tangibles como la señalización interpretativa del espacio, la organización de visitas guiadas o la creación de un centro de interpretación con el objetivo de convertir las torres de Cillobre en un referente cultural dentro del geodestino Costa da Morte. 

El presupuesto de las actuaciones proyectadas alcanza los 768.000 euros

La antigua fortaleza aparece recogida en el escudo municipal

El Concello de A Laracha se felicita por este reconocimiento de la Dirección Xeral de Patrimonio, que supone un hito fundamental para la preservación y proyección de uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio. 

Las Torres de Cillobre no solo forman parte de la historia de A Laracha desde la Edad Media, sino que constituyen también un símbolo de la identidad local al estar representadas en el escudo municipal.

