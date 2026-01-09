Mi cuenta

Diario de Ferrol

Laracha

A Laracha reforzará sus programas sociales con los fondos del POS+ Adicional

La inversión se centra en programas para personas vulnerables y la mejora de los Servicios Sociales

Redacción
09/01/2026 20:19
Uno de los últimos plenos celebrados en el concello larachés | CEDIDA
Uno de los últimos plenos celebrados en el concello larachés | CEDIDA
La Comisión Informativa de Asuntos Xerais del Concello de A Laracha se reunió ayer para someter a dictamen la propuesta del Gobierno local relativa a la participación municipal en el POS+ Adicional para gastos sociales extraordinarios, así como al destino de los fondos que le corresponden al ayuntamiento a través de este programa de la Diputación de A Coruña.

En concreto, el Concello de A Laracha recibirá un total de 118.354,15 euros, que el ejecutivo municipal plantea repartir entre gasto corriente e inversiones, con el objetivo de reforzar las políticas sociales y mejorar los recursos del departamento de Servicios Sociales. 

La mayor parte del importe, 96.372,54 euros, se destinará a gasto corriente. Esta partida permitirá ampliar la dotación del fondo de emergencia social, cubrir parte de la aportación municipal al servicio de ayuda en el hogar y financiar distintos programas de carácter social que se desarrollan en el municipio. 

Entre ellos figura ‘A memoria da Laracha’, una iniciativa orientada a la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores, que busca recuperar recuerdos, vivencias e historias que contribuyan a poner en valor el patrimonio cultural local. 

Mejorar programas locales

También se contempla la financiación del programa Educa en positivo, centrado en la educación y el apoyo familiar, así como de A Laracha acolle, una iniciativa de alfabetización dirigida a personas inmigrantes empadronadas en el municipio. Este programa, que cuenta con una alta participación, tiene como objetivo favorecer la inclusión social, cultural y laboral de las personas extranjeras.

En la última edición participaron 18 personas procedentes de países como Marruecos, Pakistán, Brasil, Colombia, Ucrania y Venezuela, que iniciaron un proceso de aprendizaje y convivencia orientado a su inserción laboral.

Además, los fondos permitirán la elaboración de estudios sobre bienestar emocional y salud mental en la infancia y la adolescencia del municipio, así como diagnósticos sobre la soledad no deseada, incluyendo la programación de actividades específicas para abordar esta problemática. 

Personas participantes en la iniciativa 'Laracha acolle'

Dieciocho personas inmigrantes participan en la nueva edición de ‘A Laracha Acolle’

Más información
