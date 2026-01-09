A Laracha reforzará sus programas sociales con los fondos del POS+ Adicional

Uno de los últimos plenos celebrados en el concello larachés | CEDIDA EC

La Comisión Informativa de Asuntos Xerais del Concello de A Laracha se reunió ayer para someter a dictamen la propuesta del Gobierno local relativa a la participación municipal en el POS+ Adicional para gastos sociales extraordinarios, así como al destino de los fondos que le corresponden al ayuntamiento a través de este programa de la Diputación de A Coruña.

En concreto, el Concello de A Laracha recibirá un total de 118.354,15 euros, que el ejecutivo municipal plantea repartir entre gasto corriente e inversiones, con el objetivo de reforzar las políticas sociales y mejorar los recursos del departamento de Servicios Sociales.

La mayor parte del importe, 96.372,54 euros, se destinará a gasto corriente. Esta partida permitirá ampliar la dotación del fondo de emergencia social, cubrir parte de la aportación municipal al servicio de ayuda en el hogar y financiar distintos programas de carácter social que se desarrollan en el municipio.

Entre ellos figura ‘A memoria da Laracha’, una iniciativa orientada a la prevención de la soledad no deseada entre las personas mayores, que busca recuperar recuerdos, vivencias e historias que contribuyan a poner en valor el patrimonio cultural local.

Mejorar programas locales

También se contempla la financiación del programa Educa en positivo, centrado en la educación y el apoyo familiar, así como de A Laracha acolle, una iniciativa de alfabetización dirigida a personas inmigrantes empadronadas en el municipio. Este programa, que cuenta con una alta participación, tiene como objetivo favorecer la inclusión social, cultural y laboral de las personas extranjeras.

En la última edición participaron 18 personas procedentes de países como Marruecos, Pakistán, Brasil, Colombia, Ucrania y Venezuela, que iniciaron un proceso de aprendizaje y convivencia orientado a su inserción laboral.

Además, los fondos permitirán la elaboración de estudios sobre bienestar emocional y salud mental en la infancia y la adolescencia del municipio, así como diagnósticos sobre la soledad no deseada, incluyendo la programación de actividades específicas para abordar esta problemática.