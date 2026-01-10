El Concello de A Laracha facilitará la conciliación durante la festividad de Entroido

El servicio va dirigido a niños que tengan entre 3 y 12 años EC

El Concello de A Laracha abrirá este lunes la posibilidad de inscripción para el servicio de apoyo a la conciliación personal, laboral y familiar que se oferta a través del Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha nas Festas de Entroido, para el lunes 16 y el miércoles 18 de febrero.

El Martes de Entroido no funcionará el programa por ser festivo local en A Laracha.

El servicio, que va dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, estará operativo en ambas jornadas entre las 7:00 y las 14:15 horas en las instalaciones del CEIP Otero Pedrayo.

Se ofrecen dos modalidades de solicitud de acuerdo a las necesidades de conciliación de cada usuario, pudiendo escoger las opciones con o sin desayuno.

Los servicios básicos incluidos para cualquier modalidad de inscripción son la acogida, cuidado, vigilancia y realización de actividades educativas y lúdicas con profesionales especializados.

El plazo de solicitud estará abierto hasta el 6 de febrero