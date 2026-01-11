Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Laracha

ADOS desplaza sus autobuses de donación de sangre a Fisterra, Ponteceso y A Laracha

Redacción
11/01/2026 22:43
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) reforzará esta semana la captación de donaciones de sangre en el occidente de la Costa da Morte con el desplazamiento de sus unidades móviles a Fisterra, Santa Comba, Ponteceso y A Laracha.

 El calendario de visitas comenzará este lunes en Fisterra, donde el autobús de ADOS se situará en el entorno de la lonja en horario de mañana. Este mismo día la unidad móvil también acudirá a Santa Comba, con atención tanto en horario matinal como de tarde, estacionando junto a la lonja de la capital xalleira. La siguiente cita será el miércoles en Ponteceso, en la plaza do Recheo, desde las 16.00 hasta las 21.00 horas. La campaña se cerrará el viernes día 16 en A Laracha, con presencia del autobús de donación en la plaza del Concello durante la mañana y la tarde. 

Desde ADOS realizan un llamamiento a la colaboración ciudadana ante el descenso de las reservas, especialmente de los grupos A negativo, 0 positivo y 0 negativo, y recuerdan que donar sangre es un gesto solidario esencial para garantizar la atención sanitaria

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los jugadores del Ponteceso y del Porteño saludándose antes de empezar el partido

El Malpica cae derrotado en Mazaricos y cede el liderato de la Liga da Costa al San Lorenzo
Manuel Froxán Rial
Una jugada del partido Sofán-Maniños

El Sofán vence 2-0 al Maniños, el segundo obra de su portero Gardu con un saque desde área propia
Manuel Froxán Rial
Once incial del Bergantiños Femenino en el campo del Tomiño

El Bergantiños Femenino mereció algo más que el empate en su visita al campo del Tomiño
Redacción
El jugador rojillo Diego pugna por un balón con un jugador del Real Ávila

El Bergantiños suma un punto ante un consistente Real Ávila
Agencias