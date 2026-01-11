ADOS desplaza sus autobuses de donación de sangre a Fisterra, Ponteceso y A Laracha

La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue de Galicia (ADOS) reforzará esta semana la captación de donaciones de sangre en el occidente de la Costa da Morte con el desplazamiento de sus unidades móviles a Fisterra, Santa Comba, Ponteceso y A Laracha.

El calendario de visitas comenzará este lunes en Fisterra, donde el autobús de ADOS se situará en el entorno de la lonja en horario de mañana. Este mismo día la unidad móvil también acudirá a Santa Comba, con atención tanto en horario matinal como de tarde, estacionando junto a la lonja de la capital xalleira. La siguiente cita será el miércoles en Ponteceso, en la plaza do Recheo, desde las 16.00 hasta las 21.00 horas. La campaña se cerrará el viernes día 16 en A Laracha, con presencia del autobús de donación en la plaza del Concello durante la mañana y la tarde.

Desde ADOS realizan un llamamiento a la colaboración ciudadana ante el descenso de las reservas, especialmente de los grupos A negativo, 0 positivo y 0 negativo, y recuerdan que donar sangre es un gesto solidario esencial para garantizar la atención sanitaria