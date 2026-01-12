A Laracha gestionó 284 toneladas de residuos en 2025 entre el punto limpio y el servicio de voluminosos

Vista del punto limpio de A Laracha EC

En el punto limpio de A Laracha en 2025 se superaron por segundo año consecutivo la barrera de las 200 toneladas de residuos gestionadas.

En concreto durante los últimos doce meses se recogieron un total de 223,45 toneladas, lo que supone un incremento del alrededor del 20% respecto al ejercicio anterior.

Todos esos residuos fueron trasladados posteriormente a centros especializados para su tratamiento y valorización.

Estos datos aparecen recogidos en el informa anual de actividad tanto del punto limpio municipal como del servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos que acaba de remitir al Concello de A Laracha la empresa concesionaria del servicio, Coregal.

Por tipologías, la mayor parte del material depositado correspondió a restos de madera (86,5 toneladas), metales (35,5), electrodomésticos (33), escombros limpios (28), residuos voluminosos (21,5), televisiones y monitores (9,5) y plásticos (7).

También se recogieron en menor cantidad otros residuos como vidrio, pinturas, baterías y envases contaminantes.

El punto limpio municipal, situado junto al puente de O Formiguero, es un servicio gratuito que está la disposición de la ciudadanía los lunes de 15:00 a 20:00 horas, los miércoles y viernes de 16:00 a 20:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Además, con la recogida domiciliaria de residuos voluminosos durante el año que finalizó se gestionaron otras 60,5 toneladas.

Este servicio también es gratuito y debe solicitarse llamando al 900 701 120.

En lo tocante a los residuos sólidos urbanos, los datos de 2025 reflicten que se depositaron 3.830 toneladas en el contenedor de la fracción resto, una cifra muy similar a la del año interior, con un incremento en términos porcentuales inferior al 1 por ciento.

Una evolución similar registró el colector marrón de residuos orgánicos, que pasó de 111 a 112 toneladas.

Esta quinta fracción de la recogida selectiva está implantada en los núcleos urbanos de A Laracha, Paiosaco y Caión, así como en la urbanización Monte Claro de Cabovilaño.

Por su parte, la recogida de envases ligeros en los colectores amarillos alcanzó las 163,82 toneladas, en los iglús verdes de vidrio se superaron las 191 y en los contenedores azules de papel y tarjeta se recogieron 106 toneladas, a las que hay que sumar otras 36 gestionadas a través del servicio de recogida puerta a puerta que se presta a las empresas grandes productoras.

Además, en el contenedores naranjas de aceites se depositaron 4.355 kilos durante todo el año 2025.

Según los datos aportados por la empresa gestora, esta recogida permitió evitar la contaminación de 4.790.500 litros de agua al evitar que el residuo llegara al alcantarillado.

Además, una vez transformado en biocarburante, el aceite recuperado generó un ahorro estimado de 13,06 toneladas de emisiones de CO2.

El Concello incide en la importancia de la implicación activa de la ciudadaníaen la correcta separación de los residuos y en el uso adecuado de los distintos servicios y contenedores.